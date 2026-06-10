Revolut a fost restricționat în Europa de BCE din cauza ritmului accelerat de lansare a produselor financiare

BCE a restricționat temporar permisiunea ca divizia europeană a băncii cu sediul în Marea Britanie să lanseze produse noi în Spațiul Economic European. FOTO: Profimedia

Banca Centrală Europeană a luat măsuri anul trecut pentru a controla operațiunile Revolut, impunând restricții sporite asupra filialei europene a celei mai valoroase companii fintech de pe continent, din cauza îngrijorărilor legate de modul în care compania aprobă rapid noile produse financiare, potrivit Financial Times.

BCE a restricționat temporar permisiunea ca divizia europeană a băncii cu sediul în Marea Britanie să lanseze produse noi în Spațiul Economic European vara trecută, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, până când va rectifica „deficiențele” din procesele de aprobare. Băncii i s-a ordonat să efectueze o analiză de către o terță parte a funcțiilor sale de risc, conformitate și juridice care guvernează lansările de noi produse în Europa.

Restricțiile au fost și mai stricte în afara blocului comunitar pentru filiala europeană a Revolut, împiedicând-o să facă achiziții sau să atragă noi clienți dincolo de continent.

Restricțiile, care nu au fost dezvăluite sau raportate anterior, au reprezentat o amenințare la adresa strategiei cofondatorului și directorului executiv al Revolut, născut în Rusia, Nik Storonsky, care a lăudat personalul drept „rachete autoghidate”, având libertatea de a dezvolta și lansa rapid produse cu o supraveghere limitată.

Această strategie a contribuit la propulsarea evaluării Revolut înaintea majorității băncilor europene tradiționale în puțin peste un deceniu, oferind o gamă în creștere rapidă de servicii financiare online și l-a transformat pe Storonsky într-unul dintre cei mai bogați oameni din Marea Britanie, datorită participației sale de aproape 30% în cadrul companiei.

Însă banca digitală a intrat uneori în conflict cu autoritățile de reglementare, inclusiv în Marea Britanie, unde Storonsky i-a ridiculizat cândva pe oficiali pentru că sunt prea lenți și „bazați pe principii” înainte ca Revolut să fie aprobată pentru o licență bancară completă în Marea Britanie în acest an.

Restricțiile BCE subliniază tensiunile dintre fintech-urile în creștere rapidă și efectul lor perturbator asupra sistemului bancar tradițional și autoritățile de reglementare însărcinate cu protejarea consumatorilor și limitarea riscurilor pentru sistemul financiar în general.

Există, de asemenea, întrebări de lungă durată cu privire la capacitatea Europei de a încuraja campionii startup-urilor în comparație cu SUA, existând temeri că mediul de reglementare înăbușă creșterea și inovația.

Revolut, lansată în Marea Britanie în urmă cu puțin peste un deceniu, le-a spus investitorilor că își propune să devină în cele din urmă publică cu o evaluare de 200 de miliarde de dolari, a relatat anterior FT, care, dacă va fi realizată, ar eclipsa capitalizarea de piață a majorității băncilor europene, inclusiv UBS și Santander.

Acțiunea BCE de anul trecut a venit în timp ce Revolut se pregătea pentru o vânzare de acțiuni care evalua compania fintech la 75 de miliarde de dolari. Consiliul de administrație european al Revolut a fost informat despre restricții în iulie 2025. Operațiunile sale europene sunt reglementate prin BCE și Banca Lituaniei, care au acordat companiei Revolut o licență bancară europeană în 2018.

O persoană apropiată companiei a declarat că, de vara trecută, Revolut și-a îmbunătățit procesul intern de lansare a produselor, cu revizuiri îmbunătățite ale noilor inițiative de către experți interni.

FT nu a putut stabili dacă toate restricțiile au fost ridicate sau dacă unele au rămas în vigoare, dar în ultimul an, Revolut a lansat o gamă de produse - inclusiv credite ipotecare, conturi pentru adolescenți și sucursale - în întreaga Europă și și-a extins baza de clienți.

Banca Centrală Europeană a refuzat să comenteze. Revolut a declarat: „Suntem într-un dialog continuu și constructiv cu autoritățile noastre de reglementare, inclusiv cu Banca Centrală Europeană, ca parte a cursului normal al operațiunilor noastre, în calitate de bancă cu licență completă. Revolut se angajează să respecte cele mai înalte standarde de guvernanță și gestionare a riscurilor. În conformitate cu așteptările de supraveghere, ne consolidăm în mod regulat mediul de control intern și procesele operaționale.”

Revolut desfășoară în prezent o altă vânzare de acțiuni care i-a adus o evaluare de 115 miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, ceea ce ar face-o a șaptea cea mai mare bancă din Europa după capitalizarea de piață dacă ar fi o companie publică, înaintea Barclays, BNP Paribas și CaixaBank.

Revolut a obținut, de asemenea, o licență bancară în Mexic și a depus o cerere în martie pentru o cartă bancară în SUA.

De la înființarea sa în 2015, Revolut a crescut la 75 de milioane de clienți, iar anul trecut profiturile sale înainte de impozitare au crescut cu 57%, ajungând la 1,7 miliarde de lire sterline, din venituri de 4,5 miliarde de lire sterline.

Storonsky a modelat mult timp Revolut după modelul unei firme de tehnologie și a descris abordarea sa ambițioasă într-un podcast găzduit de investitorul de capital de risc Harry Stebbings în decembrie 2024, unde a spus că personalul se confruntă cu evaluări trimestriale ale performanței și ar trebui să se comporte ca o „rachetă autoghidată”.

„Apăsă butonul și își ating singuri obiectivele”, a spus Storonsky.

Ca parte a restricțiilor, BCE a ordonat ca Revolut să revizuiască nivelurile de personal, abilitățile, competențele și independența metodelor sale actuale de aprobare, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

De asemenea, a ordonat Revolut să se asigure că viitoarele produse vor primi aprobarea „experților” angajați de companie și a îndemnat consiliul de administrație al băncii să ia în considerare modul în care noile produse ar afecta nivelurile de capital și lichiditate ale grupului.