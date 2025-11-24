Revolut se transformă într-o bancă globală. A ajuns la o valoare record de 75 de miliarde de dolari

1 minut de citit Publicat la 22:16 24 Noi 2025 Modificat la 22:27 24 Noi 2025

Revolut, care are peste 65 de milioane de clienți în întreaga lume. foto: shutterstock.com

Revolut a fost evaluată la 75 de miliarde de dolari după ce a atras o finanțare nouă de la o serie de investitori, inclusiv NVentures, divizia de capital de risc a gigantului IA Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, potrivit Bloomberg.

Tranzacția a fost condusă de investitorii americani Coatue, Greenoaks, Dragoneer și Fidelity Management & Research, cu participarea unui „grup larg” de instituții financiare, inclusiv Andreessen Horowitz, Franklin Templeton și T. Rowe Price Associates.

Actualii angajați ai companiei au avut astfel posibilitatea de a vinde din acțiunile deținute, în cadrul acestei noi tranzacții. Revolut a realizat până acum cinci runde de vânzare care au vizat acțiuni deținute de angajații săi.

Revolut, care are peste 65 de milioane de clienți în întreaga lume, are ambiția declarată de a „construi prima bancă cu adevărat globală din lume”. Își propune să aibă 100 de milioane de clienți individuali până la mijlocul anului 2027.

În septembrie, compania s-a angajat să investească 10 miliarde de lire sterline pe o perioadă de cinci ani pentru a-și stimula expansiunea, inclusiv un angajament de 3 miliarde de lire sterline în Regatul Unit, susținând peste 1.000 de noi locuri de muncă pe piață.

Mutările strategice făcute de Revolut pentru a deveni o bancă globală

Printre evenimentele importante din acest an se numără autorizația bancară finală și lansarea iminentă în Mexic, obținerea unei licențe de încorporare bancară în Columbia și lansarea viitoare în India.

CEO-ul și cofondatorul Revolut, Nik Storonsky, a declarat: „Această etapă importantă reflectă progresul remarcabil pe care l-am făcut în ultimele douăsprezece luni către viziunea noastră de a construi prima bancă cu adevărat globală, care deservește 100 de milioane de clienți din 100 de țări. Aș dori să mulțumesc echipei noastre pentru determinarea și energia lor și pentru că au crezut că este posibil să construim un lider financiar și tehnologic global din Europa.”

Directorul financiar Victor Stinga a declarat: „Nivelul de interes al investitorilor și noua noastră evaluare reflectă puterea modelului nostru de afaceri, care oferă atât o creștere rapidă, cât și o profitabilitate solidă. Îi primim cu brațele deschise pe o serie de investitori de talie mondială și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu aceștia pentru următoarea etapă a evoluției Revolut.”

Anul trecut, veniturile Revolut au crescut cu 72%, ajungând la 4 miliarde de dolari, în timp ce profitul brut a crescut cu 149%, ajungând la 1,4 miliarde de dolari.

Nik Storonsky a co-fondat Revolut împreună cu Vlad Yetsenko în 2015.