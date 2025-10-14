Dispare o bancă din România. Ce se întâmplă cu clienții acesteia

2 minute de citit Publicat la 21:21 14 Oct 2025 Modificat la 21:21 14 Oct 2025

Clienții First Bank vor deveni automat clienți Intesa Sanpaolo. Foto: Getty Images

De la finalul lunii octombrie, First Bank va dispărea oficial din România, după fuziunea cu Intesa Sanpaolo Bank România. Procesul se va încheia pe 31 octombrie 2025, cu condiția ca toate aprobările legale să fie obținute până atunci, scrie Financial Intelligence.

Asta înseamnă că First Bank va fi absorbită de Intesa Sanpaolo Bank România, iar toate conturile, creditele, depozitele și serviciile vor fi preluate de noua bancă. Clienții First Bank vor deveni automat clienți Intesa Sanpaolo, fără să fie nevoie să închidă sau să redeschidă conturi.

Ce se schimbă pentru clienți

După fuziune, clienții First Bank vor avea acces la:

O rețea extinsă de sucursale și bancomate – 58 de unități și peste 700 de bancomate și terminale multifuncționale din rețeaua Intesa Sanpaolo și Euronet;

O platformă digitală modernizată, cu servicii mai rapide, sigure și ușor de folosit prin aplicația mobilă și Internet Banking;

Oferte speciale de bun venit și produse bancare adaptate nevoilor actuale ale pieței;

Siguranță și continuitate, cu o tranziție tehnică atent gestionată pentru a evita întreruperile.

Grupul Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari din Europa, deservește peste 21,5 milioane de clienți în Italia și are operațiuni în 12 țări din Europa Centrală și de Est și în Egipt.

Calendarul fuziunii

30 octombrie 2025 – ultima zi de funcționare a First Bank.

Aplicația de Internet Banking va fi disponibilă până la ora 20:00.

După această dată, plățile programate sau ordinele de Direct Debit nu vor mai fi procesate.

Clienții sunt sfătuiți să facă toate plățile până pe 30 octombrie, să își achite datoriile și să anunțe angajatorii și partenerii comerciali despre noile conturi IBAN primite de la Intesa Sanpaolo.

Noile conturi pot fi verificate pe site-ul oficial: www.intesasanpaolobank.ro.

31 octombrie – 2 noiembrie 2025 va fi perioada de migrare tehnică

În aceste trei zile, sistemele informatice ale celor două bănci vor fi integrate:

Sucursalele First Bank nu vor lucra cu publicul;

Accesul la unele servicii va fi temporar limitat;

Cardurile de debit Intesa Sanpaolo vor funcționa din 31 octombrie (în limita soldului existent la finalul zilei de 30 octombrie);

Cardurile de credit Intesa Sanpaolo vor deveni active din 3 noiembrie.

Acest tip de „pauză tehnică” este normal în toate procesele mari de fuziune bancară, susțin oficialii băncii.

3 noiembrie 2025 va fi data de finalizare a transferului.

Toate conturile curente, creditele, depozitele și produsele aferente vor fi complet transferate și funcționale în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România, iar clienții vor avea acces integral la fondurile proprii și la noul sistem de Internet și Mobile Banking.

Despre carduri

Din 15 septembrie 2025, clienții First Bank au început să primească noile carduri emise de Intesa Sanpaolo.

Cardurile First Bank pot fi folosite până pe 30 octombrie 2025, inclusiv.

Cardurile noi de debit vor fi active din 31 octombrie, iar cele de credit din 3 noiembrie 2025.

Dacă toate aprobările din partea Băncii Naționale a României și Registrului Comerțului sunt obținute la timp, First Bank va dispărea oficial la 31 octombrie 2025.

Dacă autorizațiile întârzie, data fuziunii va fi mutată la finalul lunii în care se obține aprobarea.