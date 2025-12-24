Vești proaste pentru români: În 2026, inflația rămâne sus iar euro va trece de 5,2 lei. La ce să ne așteptăm

Foto: Getty Images

Finalul de an aduce vești economice mai puțin bune pentru români. Potrivit unor surse politice, inflația va rămâne ridicată și în prima jumătate a anului 2026, în ciuda intervențiilor Băncii Naționale a României (BNR). De asemenea, cursul euro va crește, iar spre sfârșitul anului un euro va depăși 5,2 lei.

Vârf de inflație după eliminarea plafonării prețului la gaze

Un factor important care va contribui la menținerea inflației la cote înalte este eliminarea plafonării prețului la gazele naturale, programată să aibă loc odată cu finalul lunii martie.

Aceleași surse au menționat că BNR și Ministerul Fiannțelor au mai multe scenarii și variante de lucru pe masă, pentru a ține sub control inflația.

Conform surselor politice, dacă nu vor interveni alte șocuri economice, inflația ar trebui să scadă treptat spre finalul anului 2026, ajungând spre nivelul de aproximativ 5%.

Și analistul economic Adrian Negrescu a afirmat, la Antena 3 CNN, că 2026 vine cu provocări uriaşe pentru economie. Cea mai mare dintre ele este inflaţia, „mama” tuturor taxelor, cum o numeşte el. Ea ne va lovi pe toţi, indiferent de venituri şi de situaţia socială.

"2026 reprezintă o ecuație cu multe necunoscute pentru că sunt atât de multe variabile ce trebuie luate în calcul, de la salarii (creșterea salariului minim va crea multe probleme mai ales la firmele mici), cheltuieli publice, deficit, dinamica cursului valutar, situația balanței comerciale etc., încât mai degrabă vă pot spune numerele ce vor fi extrase la LOTO decât să dau un pronostic clar despre evoluția din 2026", a spus analistul economic.

Euro va trece de 5,2 lei

Pe lângă inflație, un alt indicator important pentru viața economică a românilor se află sub semnul incertitudinii: cursul de schimb leu-euro.

Sursele consultate estimează că în 2026 leul se va deprecia în fața monedei unice europene, iar spre sfârșitul anului cursul mediu ar putea depăși pragul de 1 euro = 5,2 lei.

Ce înseamnă pentru români

Pentru gospodării, aceste evoluții pot însemna: menținerea prețurilor ridicate la alimente, servicii și energie; scăderea puterii de cumpărare, în condițiile în care salariile nu țin pasul cu inflația; costuri mai mari pentru produsele importate, din cauza cursului leu-euro în creștere.

Așadr, anul 2026 se anunță un an provocator din punct de vedere economic pentru români, cu presiuni inflaționiste persistente și cu un leu mai slab în fața euro.

România este lider incontestabil la inflație în UE

Cea mai mare rată anuală a inflației între țările Uniunii Europene în luna noiembrie 2025 a fost înregistrată în România, arată datele Eurostat. Conform biroului de statistică al Uniunii Europene, țara noastră a înregistrat o creștere de 8,6% a acestui indicator, comparativ cu luna corespunzătoare din anul trecut.

Totodată, datele publicate de INS indicau o valoare de 9,8% a inflației anuale în țara noastră.

Conform Eurostat, pe locul 2 în clasamentul țărilor cu inflație mare se situează Estonia (+4,7% în ritm anual) și Croația (+4,3%).