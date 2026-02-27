Un parc fotovoltaic cu finanţare europeană va fi construit lângă Aeroportul "Henri Coandă"

Un parc fotovoltaic cu finanţare europeană va fi construit lângă Aeroportul "Henri Coandă". Foto: Getty Images

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia pentru proiectarea şi execuţia unui parc fotovoltaic care va fi construit în apropierea Pistei nr. 2 a Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti, precum şi pentru racordarea acestuia la uzina electrică a aeroportului.

Potrivit unui comunicat al CNAB, prin implementarea proiectului se urmăreşte acoperirea a cel puţin 70% din consumul anual propriu din surse regenerabile.

Proiectul are ca scop realizarea unei soluţii integrate şi unitare, care să răspundă atât consumurilor actuale de energie electrică ale Aeroportului "Henri Coandă", cât şi dezvoltărilor ulterioare ale infrastructurii aeroportuare, prin creşterea treptată a capacităţilor de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile.

"Proiectul reprezintă un pas esenţial în procesul de modernizare accelerată a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Investiţiile în producerea de energie din surse regenerabile contribuie direct la creşterea autonomiei energetice a aeroportului, diminuarea costurilor de operare, integrarea într-un sistem complex de monitorizare şi control, reducând, totodată, impactul asupra mediului", a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, citat în comunicat, scrie Agerpres.

Parcul fotovoltaic va fi amplasat, strategic, în proximitatea Pistei nr. 2 a aeroportului, într-o zonă aflată în domeniul public al statului şi administrată de CNAB, pe care nu se pot construi terminale sau hangare.



Pentru implementarea proiectului va fi realizat un studiu, astfel încât panourile să fie poziţionate fără a afecta vizibilitatea piloţilor la decolare şi aterizare sau funcţionarea echipamentelor aeronautice. De asemenea, acestea vor avea un regim redus de înălţime, pentru a nu influenţa navigaţia aeriană.



Ansamblul energetic va fi racordat la uzina electrică a aeroportului, va avea o putere totală de 31,5 MW şi va fi dotat cu sistem de stocare cu o capacitate de 30 MWh. Proiectul va fi construit în două etape. Prima etapă prevede o putere instalată de producţie de 12,6 MW, cu stocare de 17,88 MWh.



Valoarea estimată a contractului este de 134,614 milioane de lei (fără TVA). Pentru această etapă, CNAB a depus proiectul spre finanţare în cadrul programului "Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor, inclusiv sisteme de stocare a energiei", finanţat din Fondul pentru

Modernizare şi gestionat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Contractul de finanţare a fost deja semnat, iar suma eligibilă este de 132,044 milioane de lei, fără TVA.



Proiectarea şi execuţia ansamblului energetic se va realiza în maximum 18 luni.



Implementarea Etapei 1 constituie primul pas concret al proiectului strategic care va asigura, pe termen mediu şi lung, atât reducerea emisiilor de carbon, cât şi menţinerea siguranţei şi continuităţii operaţionale pentru infrastructura critică naţională a Aeroportului "Henri Coandă".