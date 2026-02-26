"Există o bulă și va exploda în curând”. Avertismentul economiștilor despre un posibil colaps financiar

Mișcările recente de pe piața de acțiuni din Statele Unite ar putea semnala apropierea sfârșitului unui “val de supraevaluare”. Foto: Getty Images

Economiștii de la Capital Economics avertizează că mișcările recente de pe piața de acțiuni din Statele Unite ar putea semnala apropierea sfârșitului unui “val de supraevaluare” al pieței, prevăzut pentru 2027, care ar putea declanșa schimbări majore în clasamentul celor mai puternice companii, potrivit Fortune.

Potrivit analistului șef John Higgins, performanța superioară a acțiunilor mici, defensive, în comparație cu titlurile mari și de creștere, amintește de ultimele faze ale bulei dotcom, iar rotația capitalurilor către sectoare mai prudente, precum energie și servicii, ar putea fi un semnal de avertizare pentru turbulențe viitoare.

„Dacă urmările erei dotcom sunt un ghid”, a scris Higgins, „explozia următoarei bule pe piața bursieră - pe care o anticipăm că va avea loc în 2027 - ar putea fi urmată de perioade în care acțiunile cu capitalizare mică și valoare și-au depășit performanța pentru o perioadă foarte lungă de timp.”

Văzută în această lumină, a continuat Higgins, cea mai recentă rotație a acțiunilor, îndepărtându-se de sectorul tehnologic și către sectoare mai atente la valoare, cum ar fi energia, „ar putea fi un avertisment al problemelor viitoare” și un prevestitor al unor schimbări mai dramatice care vor urma.

Asemănări cu era dotcom

Higgins face o comparație importantă cu perioada premergătoare crizei din 2000, când companiile americane cu capitalizare mică au început în liniște să depășească performanța companiilor mari cu aproximativ 11 luni înainte de explozia bulei dotcom. Pe atunci, punctul de cotitură a venit în aprilie 1999, după patru ani în care acțiunile companiilor cu capitalizare mare de creștere au dominat pe măsură ce bula se umfla.

Nota minimizează rolul șocurilor politice sau juridice imediate în determinarea mișcărilor factorilor și dimensiunilor din acest an.

Comparația cu era dotcom este convingătoare, dar este și selectivă. Sfârșitul anilor 1990 a prezentat evaluări extreme concentrate într-o fâșie îngustă de tehnologie neprofitabilă, un fundal foarte diferit de mixul actual de firme cu megacapitalizare, cu câștiguri robuste, poziții dominante pe piață și fluxuri de numerar enorme.

O bulă cu adevărat periculoasă necesită de obicei o deconectare mare între prețuri și câștigurile subiacente, fluxurile de numerar și soliditatea bilanțului. Liderii de astăzi, în special în sectoarele tehnologice și legate de inteligența artificială, pot fi scumpi, dar o parte din această primă este susținută de o profitabilitate puternică, factori de creștere seculari și randamente ridicate ale capitalului. Aceste fundamente pot justifica multipli crescuți și pot permite creșterii câștigurilor să „recupere decalajul” evaluărilor pe parcursul mai multor ani.

Amintim că legendarul investor Jeremy Grantham a avertizat la rândul său asupra unei „duble bule” pe piața bursieră: o piață deja supraevaluată după pandemie, suprapusă peste explozia acțiunilor legate de inteligența artificială, care riscă să se spargă și să provoace corecții semnificative, potrivit Business Insider.