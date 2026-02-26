Ministerul Finanțelor introduce blockchain pentru bonurile fiscale: „Asta înseamnă mai multă încredere pentru cetăţeni şi companii”

Proiectul îşi propune să asigure stocarea datelor într-un registru digital securizat criptografic / Foto: Getty Images

Ministerul Finanţelor implementează un sistem bazat pe tehnologia blockchain, pentru administrarea, stocarea şi verificarea bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, notează Agerpres.

„Proiectul Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN) răspunde unei nevoi reale de transparenţă, securitate şi simplificare a relaţiei dintre cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţia fiscală. Utilizarea tehnologiei blockchain permite crearea unui registru digital sigur şi nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat, fără posibilitatea modificării ulterioare”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Astfel, se asigură corectitudinea datelor fiscale şi se reduce semnificativ riscul de erori, pierderi sau fraude, susţine sursa citată.

Proiectul îşi propune să asigure stocarea datelor într-un registru digital securizat criptografic şi imposibil de modificat ulterior fără înregistrarea dovezilor privind modificările aduse, şi să aducă beneficii importante precum creşterea transparenţei fiscale, reducerea riscului de fraudă sau erori umane şi asigurarea unei evidenţe clare şi verificabile a tranzacţiilor.

„În practică, acest lucru înseamnă mai multă încredere pentru cetăţeni şi companii, procese administrative mai eficiente, dar şi premisele reducerii birocraţiei şi a controalelor repetitive, deoarece informaţiile pot fi verificate rapid şi sigur în sistem, fără a aduce modificări caselor de marcat utilizate deja în România”, se arată în comunicatul Ministerului Finanţelor.

Până la finalul perioadei de implementarea proiectului, în decembrie 2027, minimum 5.000 de case de marcat vor fi integrate în sistem, urmând ca numărul acestora să crească ulterior, pe măsura extinderii utilizării la nivel naţional. Implementarea proiectului nu va necesita înlocuirea caselor de marcat, sistemul fiind implementat ulterior transmiterii bonurilor de către acestea.

Potrivit MF, BF-CHAIN oferă cetăţenilor un control direct şi transparent asupra bonurilor fiscale primite întrucât acestea pot fi verificate rapid din aplicaţia mobilă, oferind certitudinea că sumele plătite sunt înregistrate corect, bonurile digitale nu se mai deteriorează, spre deosebire de cele tipărite pe hârtie termică iar istoricul bonurilor este uşor accesibil, ceea ce simplifică gestionarea garanţiilor, retururilor şi a bugetului personal.

„Pentru companii, utilizarea tehnologiei blockchain aduce securitate sporită a datelor fiscale, prin eliminarea posibilităţii de modificare retroactivă şi reducerea riscului de erori umane şi a suspiciunilor legate de manipularea registrelor.

Pe termen lung, aceasta înseamnă şi diminuarea controalelor fiscale fizice, întrucât autorităţile pot verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic. Acest lucru permite firmelor să se concentreze pe activitatea economică şi mai puţin pe aspectele de birocraţie şi încurajează un climat de conformare voluntară”, se mai precizează în comunicat.

Totodată, arhitectura BF-CHAIN permite extinderea tehnologiei şi către alte tipuri de date fiscale, inclusiv facturile electronice. Integrarea blockchain în sistemul e-Factura ar putea sprijini colectarea TVA şi alinierea României la tendinţele internaţionale de raportare fiscală în timp real (Real-Time Reporting - RTR), subliniază MF.

Un registru distribuit pentru e-Factura ar permite verificarea automată a facturilor între parteneri; limitarea fraudei, prin unicitatea şi trasabilitatea fiecărei tranzacţii; utilizarea, în perspectivă, a contractelor inteligente (smart contracts), care pot automatiza deducerile fiscale şi plăţile, reducând blocajele de cash-flow pentru companiile corecte.

Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane lei, din care 32,2 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi se desfăşoară în perioada 22 decembrie 2025 - 22 decembrie 2027.

Cofinanţarea partenerilor este de 10,78 milioane lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 3,8 milioane lei.