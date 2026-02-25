O femeie care a vrut să-și renoveze casa a plătit 1 milion de dolari pentru lucrări care nu s-au mai făcut

O femeie din New York susține că a pierdut aproape un milion de dolari în urma unei escrocherii orchestrate de un bărbat din Irlanda de Nord, care ar fi folosit o parte din bani pentru a-i cumpăra soției sale un inel cu diamant de 10 carate.

Femeia, identificată de BBC doar cu prenumele Jane pentru a-i proteja identitatea, spune că escrocul făcea parte dintr-o grupare cunoscută sub numele de „The Travelling Conmen”. Potrivit autorităților americane, grupul este format din cetățeni britanici și irlandezi implicați în fraude din domeniul construcțiilor și a fost desemnat de FBI drept organizație infracțională transnațională.

Jane a povestit pentru BBC Spotlight că totul a început în toamna anului 2022, când a fost abordată la domiciliul său din New York de un bărbat cu accent irlandez care s-a oferit să efectueze lucrări la proprietate. Bărbatul, identificat ulterior drept Darren Cunningham, care folosea atunci numele Patrick Dundon, ar fi început să execute lucrări suplimentare față de cele convenite inițial.

La un moment dat, acesta i-a cerut 65.000 de dolari pentru cărămizi, după care a dispărut. Ulterior, Jane a descoperit că materialele costaseră, în realitate, doar 25.000 de dolari.

Câteva luni mai târziu, situația s-a agravat. Un alt bărbat, identificat de jurnaliști ca provenind din Irlanda de Nord, a venit la locuința ei. Din motive legale, acesta nu poate fi numit public și este menționat sub pseudonimul „Mr Bling”.

Potrivit lui Jane, acesta i-a spus că lucrările la alee sunt suspendate din cauza unei probleme majore care trebuie rezolvată. Ulterior, i-ar fi cerut un „împrumut” de 200.000 de dolari și ar fi sugerat că siguranța copiilor ei ar putea fi pusă în pericol dacă nu cooperează.

Femeia a emis trei cecuri, după ce i s-a promis că banii îi vor fi returnați rapid. Sumele nu au mai fost restituite.

În încercarea de a-și recupera pierderile, Jane a fost convinsă să transfere fonduri suplimentare către ceea ce i s-a prezentat drept compania-mamă de construcții, Troy Construction. În ultimul moment, i s-a spus că banii trebuie trimiși către o altă firmă, descrisă ca fiind afiliată companiei principale.

În realitate, transferul a fost făcut către un bijutier din New York, în zona cunoscută drept Cartierul Diamantelor. Investigația BBC Spotlight arată că, la scurt timp după aceea, membri ai familiei suspectului au afișat pe rețelele sociale bijuterii de lux, inclusiv un diamant de 10 carate.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea lui Darren Cunningham și a bărbatului numit „Mr Bling”, însă nu a primit niciun răspuns.

Ancheta jurnalistică arată că și alte victime ar fi fost îndemnate să trimită sume importante către bijutieri din aceeași zonă.

Mai mulți membri ai grupării au fost condamnați. Printre aceștia se numără cetățeanul irlandez James Dinnigan, găsit vinovat că a obținut în mod fraudulos aproximativ un milion de dolari prin escrocherii similare.

Una dintre victimele sale, Ginia Hines din Connecticut, spune că a plătit 50.000 de dolari pentru lucrări efectuate de un bărbat care s-a prezentat drept „Charlie Ward”. Ulterior, a aflat că acesta era, de fapt, Dinnigan.

Hines susține că bărbatul i-a câștigat încrederea pozând într-un creștin devotat și folosind frecvent expresii religioase. După zece zile de muncă, taxate cu 5.000 de dolari pe zi, locuința sa a fost lăsată într-o stare mai proastă decât înainte de lucrări.

„Au lăsat curtea plină de noroi și pietre. Au făcut lucrări de care nu aveam nevoie. A fost o pagubă totală”, a declarat ea, adăugând că banii ar fi trebuit să acopere studiile universitare ale fiului său. Deși Dinnigan a fost condamnat la închisoare, femeia nu și-a recuperat prejudiciul.

Un alt caz este cel al lui Michael Berard, din Massachusetts, care afirmă că a fost păgubit cu 500.000 de dolari de doi bărbați care foloseau numele Jack Murphy și George Adams. După ce i-a angajat pentru o lucrare minoră, aceștia l-ar fi convins că fundația casei are probleme grave și că sunt necesare intervenții urgente.

Berard spune că, profitând de vulnerabilitatea sa, l-au determinat să investească sume tot mai mari, promițându-i că își va recupera banii printr-un proces împotriva constructorului inițial al casei. Cei doi au dispărut ulterior, iar el nu a reușit să îi localizeze.

Potrivit agentului special FBI Ethan Via, astfel de grupări continuă să opereze atât în Statele Unite, cât și în alte țări. „Aproape în fiecare lună apar noi victime sau noi grupuri implicate în astfel de fraude”, a declarat acesta pentru BBC Spotlight NI.

Jane spune că încă încearcă să înțeleagă cum a ajuns să piardă o sumă atât de mare. „Dacă mă întreabă cineva de ce am dat banii, nu știu ce să răspund. Pur și simplu nu știu”, a spus ea.