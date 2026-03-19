Militarii danezi au ajuns în Groenlanda în ianuarie cu pungi de sânge și explozibili, gata de luptă dacă Trump invada insula

Operațiunea a fost prezentată public drept un exercițiu numit „Arctic Endurance”. În realitate, nu era un exercițiu, era o operațiune cât se poate de reală. Foto: Getty Images

Exercițiul militar „Arctic Endurance” cu soldați din 7 țări NATO, care a avut loc în Groenlanda în luna ianuarie, nu a fost un exercițiu, au spus 12 surse pentru Radio Danemarca. Soldații danezi au fost trimiși cu explozibili ca să arunce în aer pistele de aterizare din Nuuk și Kangerlussuaq, și cu pungi de sânge în cazul în care erau răniți într-un atac al SUA. De asemenea, aceștia au avut ordinul regal de a apăra Groenlanda de americani, chiar dacă era cunoscut că nu vor rezista. Au fost cele mai critice zile, când aliații europeni s-au temut serios că SUA vor încerca să preia Groenlanda prin forță.

Surse importante din Danemarca și Europa au dezvăluit pentru prima dată ce s-a întâmplat în cele mai critice zile, când Donald Trump a amenințat că va prelua Groenlanda „cu forța”.

Când soldați danezi au fost transportați în Groenlanda în ianuarie anul acesta, au adus cu ei explozibili pentru a putea distruge, printre altele, pistele de aterizare din Nuuk și Kangerlussuaq.

Acest lucru ar fi împiedicat aeronavele militare americane să debarce trupe pe insulă, în cazul în care președintele Donald Trump ar fi decis, în cele din urmă, să preia Groenlanda prin forță.

Transportul a inclus și pungi de sânge din băncile de sânge daneze, pentru ca răniții să poată primi tratament în cazul izbucnirii unui conflict.

Aceste informații au fost obținute de jurnaliștii de la Radio Danemarca, care au discutat, în ultimul an, cu surse centrale din guvernul danez, ofițeri de rang înalt, precum și oficiali și surse din serviciile de informații din Danemarca, Franța și Germania.

Toate sursele au jucat și continuă să joace roluri cheie în criza internațională declanșată de cererea SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Sursele conturează împreună imaginea unui an fără precedent, marcat de nopți nedormite. Niciuna dintre ele nu deține informații concrete despre planuri americane specifice de atac asupra Groenlandei. Cu toate acestea, multe dintre ele s-au temut, în ianuarie, că aliatul istoric important, Statele Unite, ar putea ataca Groenlanda în orice moment.

Odată cu criza Groenlandei, Europa a realizat definitiv că trebuie să fie capabilă să își asigure singură securitatea, a spus un oficial francez de rang înalt care a avut un rol crucial în lunile intense și zilele critice ale crizei.

Danemarca a preluat inițiativa

Figuri-cheie din Franța și Germania afirmă că, la scurt timp după alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite, Danemarca a căutat sprijin politic în discuții confidențiale, încă de la începutul anului 2025, pentru a se opune cererilor americane tot mai insistente de a prelua Groenlanda.

Sprijinul a fost căutat la guvernele din Paris și Berlin, dar și în capitalele nordice. Scopul era, potrivit surselor, crearea unei alianțe politice europene pentru apărarea Regatului.

Pe de o parte, Danemarca dorea să evite o escaladare cu SUA. Pe de altă parte, nu intenționa să cedeze pur și simplu în fața superiorității militare uriașe în cazul unui atac american asupra Groenlandei, spun mai multe surse.

Conducerea politică, armata și aparatul de securitate din Danemarca au decis să „joace jocul”, a spus oficialul francez implicat în coordonarea cooperării dintre guvernele danez și francez.

Contramăsurile adoptate de Danemarca și aliați, la inițiativa daneză, au fost menite să transmită solidaritate europeană puternică și o intensificare a activităților militare comune în Groenlanda. „Am fi făcut aproape tot ce a cerut Danemarca”, a adăugat oficialul francez.

Doar din partea Franței, Danemarca putea conta pe trupe echivalente cu un mic batalion, adică câteva sute de soldați: „Doriți mai mulți soldați? I-ați fi primit. Doriți mai mult sprijin naval? L-ați fi primit. Doriți mai mult sprijin aerian? L-ați fi primit și pe acesta”, a spus oficialul francez.

Mai mulți aliați au oferit sprijin încă de la început, inclusiv Germania.

Punctul culminant: SUA l-au capturat pe Maduro

Sursele descriu sfârșitul verii și toamna anului 2025 ca o perioadă în care criza Groenlandei părea la un nivel mai redus.

Planul era ca Danemarca și aliații europeni să trimită trupe în Groenlanda în cursul anului 2026, pentru a demonstra că iau în serios apărarea insulei.

Însă, la începutul lunii ianuarie 2026, situația a escaladat, determinând guvernul danez să accelereze urgent desfășurarea trupelor.

Opt surse au indicat același factor declanșator major: dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, când au aflat că SUA au atacat Venezuela și au înlăturat președintele țării.

„Atunci a explodat totul”, a spus o sursă de rang înalt.

Pentru că, în acel moment, Donald Trump trecuse de la fapte la vorbe. „Când Trump spune constant că vrea să preia Groenlanda și apoi se întâmplă ce s-a întâmplat în Venezuela, a trebuit să luăm în serios toate scenariile”, a declarat sursa citată.

Evaluarea amenințării includea și „faptul că statul american nu funcționează ca de obicei”. „Trump nu mai are în jurul său oameni care să-l descurajeze. Este extrem de periculos”, a precizat sursa.

Soldați de elită trimiși rapid

Un comandament avansat format din soldați danezi, francezi, germani, norvegieni și suedezi a fost trimis rapid la Nuuk și Kangerlussuaq.

Ulterior, a fost desfășurată forța principală, inclusiv soldați din Regimentul Dragoon, unități de elită din Jægerkorps și vânători alpini francezi specializați în lupta în zone reci și montane.

În același timp, avioane de luptă daneze și o navă militară franceză au fost trimise spre Atlanticul de Nord.

Preluarea ar fi necesitat o acțiune ostilă

Scopul prezenței trupelor în Groenlanda, sub cât mai multe steaguri diferite, era ca SUA să fie obligate să inițieze o acțiune ostilă majoră dacă ar fi dorit ocuparea insulei. Aceste acțiuni ar fi trebuit să descurajeze orice tentativă.

Nu am mai fost într-o asemenea situație din aprilie 1940, a spus o sursă din apărarea daneză, făcând referire la ocupația din Al Doilea Război Mondial.

Atunci, guvernul danez a ales să nu opună rezistență militară. În criza Groenlandei, însă, s-a ales opusul: Dacă SUA ar fi atacat, soldații danezi ar fi trebuit să lupte, au spus sursele citate de Radio Danemarca. Avioanele F-35 trimise în nord erau, de asemenea, puternic înarmate.

Toate acestea, deși nimeni nu avea iluzii că ar putea rezista unui atac american. „Costul pentru SUA trebuia crescut. SUA trebuiau să comită un act ostil pentru a obține Groenlanda”, a spus o sursă militară.

Operațiunea a fost prezentată public drept un exercițiu numit „Arctic Endurance”. În realitate, nu era un exercițiu, era o operațiune cât se poate de reală, a spus o sursă din domeniul Apărării daneze.

Atunci când au loc exerciții militare scopul este să te antrenezi alături de aliați, soldații nu pleacă cu sânge și explozibili la ei, a adăugat sursa citată. Dimpotrivă, este o procedură standard atunci când se pregătesc pentru un potențial atac. Mai multe surse au confirmat că misiunea „Arctic Endurance” viza apărarea efectivă a Regatului.

Soldații au fost trimiși cu ordinul regal de a lupta în caz de atac. Deși, de regulă, astfel de ordine sunt temperate pentru a evita escaladarea, de această dată nu a existat nicio intenție de dezescaladare. Documente operaționale din 13 ianuarie 2026, arată un plan de apărare ce putea fi extins cu mai mulți soldați și capacități militare.

„Atunci ar fi fost sfârșitul”

Jurnaliștii de la Radio Danemarca nu au reușit să obțină un răspuns la întrebarea: ar fi luptat aliații europeni împotriva soldaților americani, dacă ar fi atacat Groenlanda?

„Este o întrebare la care sunt foarte fericit că nu trebuie să răspundem”, a spus un oficial german de top.

Dacă SUA ar fi atacat Groenlanda, cu soldați NATO la sol, atunci ar fi fost pus sub semnul întrebării tot ce credeam până atunci, a adăugat sursa.

Abia la data de 21 ianuarie 2026, la Davos, Donald Trump a declarat că nu va folosi forța militară, deși a coontinuat să afirme că SUA „au nevoie” de Groenlanda.

Ambasadorul SUA în Danemarca a reiterat că Donald Trump a afirmat nu se va folosi forța militară pentru a obține controlul asupra Groenlandei. Întrebat totuși să confirme sau să nege dacă SUA au avut planuri militare pentru atacarea Groenlandei, diplomatul nu a răspuns.

„Președintele Trump a fost clar în privința importanței Groenlandei și Arcticii pentru securitatea națională a SUA. În Davos, a spus clar că SUA nu vor folosi forța militară împotriva Groenlandei. Continuăm să menținem relațiile diplomatice și cooperarea în domeniul securității cu guvernele din Danemarca și Groenlanda”, a spus ambasadorul Kenneth Howery.

„Cel mai rău scenariu posibil”

Sursele Radio Danemarca nu au avut informații privind planuri specifice dezvoltate de americani pentru a ataca Groenlanda. „Poate nu vom afla niciodată dacă se pregăteau să folosească forța militară. Am crescut în timpul Războiului Rece și uneori îmi doresc să ne putem întoarce la vremurile relativ stabile în care liderii mondiali știau cât de departe pot merge fără să declanșeze cel mai rău scenariu posibil”, a spus un oficial german.

Un oficial francez a afirmat că ultimul an cu Donald Trump la Casa Albă a arătat că Europa trebuie să „reînvețe gramatica puterii” și nu se mai poate baza pe sprijinul militar american în cazul unui atac.

„Am văzut o escaladare a brutalității și o revenire la politica puterii. Noțiunea de alianță se pierde. Întrebarea este dacă Europa poate rămâne fermă. Și dacă se poate adapta”, a spus oficialul.

Parțial avem deja un răspuns la această întrebare. La începutul lunii martie guvernul danez a anunțat că Danemarca, alături de alte șapte țări europene, va intra într-o cooperare nucleară strategică cu Franța.

În același timp, activitățile militare daneze și europene în Groenlanda vor continua în viitor, sub umbrela NATO.

„Nu s-a terminat”

Deși în prezent nu mai există aceeași presiune americană asupra Regatului ca în zilele decisive din ianuarie, criza Groenlandei ar putea reizbucni, a apreciat o sursă de rang înalt din aparatul de securitate danez: „Nu s-a terminat. Trump mai este aici încă trei ani. Și, indiferent ce se întâmplă, neîncrederea și provocarea la adresa Regatului vor persista atât timp cât el și-a propus să intre în istorie prin extinderea teritoriului Statelor Unite”. Nici Cancelaria Prim-ministrului, nici Ministerul Apărării, nici Ministerul Afacerilor Externe, nici Forțele Armate și nici guvernul Groenlandei nu transmis un punct de vedere cu privire la informațiile furnizate de cele 12 surse despre situația legată de Groenlanda.