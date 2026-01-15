NATO contra NATO. Operațiunea „Rezistența arctică”: 40 de militari europeni, față în față cu 150 de americani, în Groenlanda

1 minut de citit Publicat la 22:00 15 Ian 2026 Modificat la 22:03 15 Ian 2026

Trupe britanice se antrenează în mediul arctic. Foto: X/Royal Marines

Mai multe țări NATO europene au început să desfășoare mici contingente de militari în Groenlanda în cadru lunor exerciții militare organizate cu armata daneză, sub denumirea de cod „Arctic Endurance” („Rezistența Arctică”). Exercițiul are loc pe fondul amenințărilor președintelui SUA, Donald Trump, de anexare a Groenlandei - un teritoriu, în esență, al NATO informează CNN.

Danemarca a decis să își întărească prezența militară în Groenlanda și a avertizat deja că un atac al SUA asupra Groenlandei ar provoca efectiv sfârșitul alianței militare NATO.

Franța, UK, Germania, Suedia, Norvegia, Olanda și Finlanda au anunțat deja că vor trimite militari în Groenlanda

Conform CNN, SUA au în prezent dislocați 150 de militari la baza Pituffik din nord-vestul Groenlandei.

Câți militari din țările europene ale NATO li s-ar „opune” militarilor americani în Groenlanda

Primii militari francezi au ajuns deja în capitala Groenlandei, Nuuk. BBC precizează că este vorba despre „un contingent mic de trupe” franceze. Conform Le Monde, e vorba de „circa 15 militari”.

Președintele francez Emmanuel Macron a adăugat că acest contingent va fi întărit în curând cu „echipamente terestre, aeriene și navale”.

În total, vorbim de câțiva zeci de militari NATO europeni care participă la misiunea daneză.

Running like clockwork... ⏰#RoyalMarines are currently working in the Arctic Circle, with Commando Helicopter Force carrying out intensive flying operations on Operation Clockwork ahead of a major #NATO exercise aimed at the defence of Norway.



➡️https://t.co/Bo5JAv1cuu pic.twitter.com/smHaZLYzC3 — Royal Marines (@RoyalMarines) January 15, 2026

Finlanda trimite doi ofițeri de legătură. Norvegia va trimite, de asemenea, doi militari.

Germania va trimite „o echipă de recunoaștere” formată din 13 militari.

Suedia a anunțat că va trimite un număr nespecificat de „ofițeri”. Marea Britanie și Olanda vor trimite și ele câte „un ofițer”.

UK și Olanda au anunțat posibilitatea de a mai trimite trupe suplimentare.

Guvernul danez a trimis zilele trecute un comando în Groenlanda, cu scopul de a pregăti mobilizarea unor trupe suplimentare pe insula arctică. Acest comando va desfășura logistica necesară trimiterii ulterioare a forțelor principale în Groenlanda.

În total, numărul total al trupelor NATO din Groenlanda ar ajunge, astfel, la circa 40 de militari.

În plus, Canada și Franța au anunțat că vor deschide consulate în Nuuk.

CNN notează că, deși e vorba în total de câțiva zeci de militari europeni, decizia de trimitere a acestor trupe în Groenlanda - chiar și una simbolică - este o demonstrație de solidaritate fără precedent într-unul din cele mai critice momente din istoria NATO.