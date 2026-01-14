Statele europene trimit primii soldați în Groenlanda. Germania anunță o misiune de recunoaștere formată din 13 militari

2 minute de citit Publicat la 22:34 14 Ian 2026 Modificat la 22:43 14 Ian 2026

Ministerul german al Apărării a anunțat miercuri că o echipă de 13 soldați este programată să plece spre Nuuk. Foto: Profimedia Images

Mai multe state europene au anunțat că vor trimite misiuni militare în Groenlanda pentru întărirea securității insulei arctice.

Norvegia, Suedia și Germania au fost primele state europene care au anunțat că vor trimite soldați în Groenlanda, la invitația Danemarcei. Ulterior, un anunț similar a fost făcut și de ministerul francez al Apărării.

Ministerul german al Apărării a anunțat miercuri că o echipă de 13 soldați este programată să plece spre Nuuk joi, potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Scopul este de a explora cadrul pentru posibile contribuții militare pentru a sprijini Danemarca în asigurarea securității în regiune, de exemplu, capacități de supraveghere maritimă”, a declarat ministerul. Potrivit instituției, misiunea de recunoaștere va dura până sâmbătă.

Franța va contribui, de asemenea, cu trupe la o misiune militară europeană în Groenlanda. Ministerul francez al Apărării a confirmat acest lucru miercuri seară. De asemenea, președintele Macron a declarat în timpul ședinței de cabinet că Franța ia foarte în serios amenințările lui Trump. Franța intenționează să deschidă un consulat la Nuuk, capitala insulei, pe 6 februarie.

Anterior, prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, a anunţat că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofiţeri ai armatei suedeze, trimişi la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare, informează EFE, potrivit Agerpres.

Anunțul făcut de Norvegia și Suedia

"Astăzi sosesc în Groenlanda ofiţeri ai forţelor armate suedeze. Fac parte dintr-un grup de mai multe ţări aliate", a scris Ulf Kristersson pe X.

"Împreună vor pregăti paşii următori în cadrul exerciţiului danez Operaţiunea Arctic Endurance (Rezistenţa Arctică). La cererea Danemarcei, Suedia trimite personal al forţelor armate", a precizat premierul Suediei.

De asemenea, Norvegia a trimis doi soldați în Groenlanda pentru a evalua continuarea cooperării cu aliații.

Danemarca a anunțat marți că își va spori semnificativ propria prezență în Groenlanda.

"Obiectivul este antrenarea capacităţii de a opera în condiţiile speciale din Arctic şi consolidarea amprentei Alianţei în Arctic în beneficiul atât a securităţii europene, cât şi a celei transatlantice", a subliniat Ministerul Apărării de la Copenhaga.

Între activităţile posibile care se vor desfăşura anul acesta, se menţionează protecţia instalaţiilor esenţiale pentru societate, sprijinul autorităţilor (inclusiv poliţia), primirea trupelor aliate, desfăşurarea de avioane de vânătoare şi misiuni militare pentru marină.

Statele europene au anunțat trimiterea de trupe în Groenlanda, în contextul în care Donald Trump a declarat într-un interviu acordat The New York Times că SUA ar „putea alege” între ambiția de a prelua controlul asupra Groenlandei și menținerea intactă a NATO.

Ce a spus Radu Miruță despre trimiterea de trupe în Groenlanda

Amintim că ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a spus la Antena 3 CNN, că dacă statele europene vor decide să trimită trupe în Groenlanda, România ar putea adopta poziția din prezent față de situația din Ucraina: “fără cizma soldatului român pe teren”.

În ceea ce privește trimiterea de trupe românești în Groenlanda, alături de alte state europene, Radu Miruță a precizat că sunt două ipoteze: una în care s-ar invoca articolului 5, adică o țară membră NATO este atacată și celelate țări membre trebuie să contribuie, respectiv o altă situație în care ar fi o inițiativă similară coaliției de voință, când sunt trimise trupe fără să fie invocat articolului 5.