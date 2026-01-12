Ar putea trimite România trupe în Groenlanda, alături de alte țări europene? Radu Miruță: “Noi nu suntem putere nucleară”

Radu Miruță: “În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT" . Sursa foto: Agerpres Foto

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, luni, la Antena 3 CNN că România urmărește “cu atenție” speculațiile privind posibilitatea ca administrația Trump să ia în calcul ieșirea SUA din NATO. Radu Miruță a sugerat, totodată, că dacă statele europene vor decide să trimită trupe în Groenlanda, România ar putea adopta poziția din prezent față de situația din Ucraina: “fără cizma soldatului român pe teren”.

“Noi nu suntem putere nucleară, noi suntem unii dintre cei care am văzut cum e ca Rusia să se manifeste pe teritoriul României. Suntem țara care am susținut NATO și ne-am bucurat că am intrat în NATO și tot timpul NATO a fost o umbrelă în caz de orice altceva. Nu cred că se va ajunge până acolo. Nu profită nimeni dacă NATO se rupe.

Separate, țările sunt mai puțin puternice și nu e vorba de România sau de Franța sau de Marea Britanie, e vorba de interesul fiecăreia individual care se bucură să fie parte din NATO. Sigur că discuția a început de când cu declarațiile privind Groenlanda”.

Ce spune Radu Miruță despre scenariul unor trupe în Groenlanda

În ceea ce privește trimiterea de trupe românești în Groenlanda, alături de alte state europene, Radu Miruță a precizat că sunt două ipoteze: una în care asta s-ar invoca articolului 5, adică o țară membră NATO este atacată și celelate țări membre trebuie să contribuie, respectiv o altă situație în car ar fi o inițiativă similară coaliției de voință, trimitem trupe fără să fie invocat articolului 5.

“În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT, după care supunem la vot în Parlamentul României dacă să trimitem sau nu trupe. Pentru o situție în același registru cu trimiterea trupelor în Ucraina, decizia CSAT și a României este clară: nu trimiți cizma soldatului român în Ucraina”.

Radu Miruță a precizat că posibilitatea trimiterii trupelor europene în Groenlanda se discută la nivelul celor două puteri nucleare europene: Franța și Marea Britanie: “România nu e în situația asta. Noi nu avem această capacitate”.



Pe de altă parte, Radu Miruță spune că SUA vor mai degrabă o soluție nonmilitară pe această temă:

“Eu cred mai degrabă că e un joc psihologic pentru a ajuta o negociere fără forță, fără luptă”.