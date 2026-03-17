Orașul din România unde un nou terminal de pasageri e inaugurat azi. Apoi, aeroportul se închide 34 de ore traficului civil. Cum arată

2 minute de citit Publicat la 10:39 17 Mar 2026 Modificat la 10:39 17 Mar 2026

Noul terminal de pasageri de la Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa

Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa va fi închis temporar traficului aerian civil în perioada 20 martie, ora 12:00 - 21 martie, ora 19:30, pentru relocarea tehnicii din terminalul provizoriu în noul terminal care este inaugurat oficial marţi, au informat reprezentanţii aeroportului.

Potrivit sursei citate, „închiderea temporară are ca scop relocarea tehnicii din terminalul provizoriu in noul terminal şi stabilirea conexiunilor informatice, toate fiind acţiuni premergătoare operaţionalizării noului terminal de pasageri”.

Zborurile civile care ar fi putut fi afectate au fost programate să fie operate în afara intervalului menţionat.

„Zborurile regulate ale Turkish Airlines şi Wizz Air din 20 şi 21 martie 2026 spre şi dinspre Constanţa nu vor fi afectate, acestea fiind programate să fie operate în afara intervalului în care aeroportul este închis traficului aerian civil”, arată BoardingPass.

„Noul terminal reprezintă un proiect de referinţă destinat să modernizeze complet experienţa călătorilor şi să crească semnificativ capacitatea operaţională a aeroportului. Această investiţie majoră consolidează rolul strategic al judeţului Constanţa ca nod de transport internaţional, facilitând atât turismul regional, cât şi fluxurile economice în zona Dobrogei”, au transmis reprezentanţii aeroportului.

Noul terminal, cu o suprafață de 4.300 mp, este amplasat în continuarea celui existent al aeroportului și vine echipat cu tehnologii moderne. Acesta dispune de echipamente de securitate și control de ultimă generație, precum și de un sistem eficient de procesare rapidă a pasagerilor. Terminalul este conceput pentru a deservi atât curse interne, cât și internaționale și include zone comerciale și spații de așteptare amenajate la standarde europene.

Capacitatea estimată a noului terminal este de aproximativ 400 de pasageri pe oră, ceea ce va contribui la o fluidizare considerabilă a traficului aerian pe litoral, în special în sezonul estival, când numărul de călători crește semnificativ.

Până acum, aeroportul opera cu un singur terminal, care putea acomoda un trafic maxim de 1.000 de persoane pe oră.

Cele două terminale sunt clădiri independente din punct de vedere structural, ceea ce permite o organizare mai eficientă a fluxurilor de pasageri și o mai bună gestionare a operațiunilor aeroportuare.