Scoția încearcă să se rupă iar de Marea Britanie. Reacția Londrei și rolul lui Nigel Farage

Prim-ministrul scoțian John Swinney spune că va discuta cu șeful guvernului de la Londra despre referendumul pro independență.

Parlamentarii scoțieni au votat marți pentru o moțiune ce solicită guvernului de la Londra să își dea aprobarea pentru un al doilea referendum privind independența Scoției, relatează Agerpres, care citează AFP.

Membrii legislativului au votat cu 72 de voturi la 55 în favoarea moțiunii, introdusă de prim-ministrul pro independență John Swinney.

Documentul solicită "delegarea puterii de a organiza un referendum către Parlamentul scoțian".

"Cu acest mandat, voi angaja acum un dialog cu guvernul britanic", a declarat premierul Swinney, adăugând că "în următoarele două săptămâni" sunt planificate discuții cu prim-ministrul laburist Keir Starmer.

Curtea Supremă a Marii Britanii a dispus obligativitatea aprobării de către Londra a unui referendul pentru independență

În 2022, Curtea Supremă a Regatului Unit a decis că acordul guvernului londonez este o condiție prealabilă obligatorie pentru organizarea unui astfel de vot în această provincie britanică.

Londra a reacționat imediat la votul de marți.

"Guvernul britanic nu susține nici independența, nici organizarea unui alt referendum", a comunicat un purtător de cuvânt al Downing Street (biroul premierului britanic).

Înainte de 2014, data primului vot pentru independență, "exista un acord între toate partidele, în întreaga societate civilă din Scoția și în cadrul parlamentelor scoțian și britanic pentru organizarea unui referendum. Un astfel de consens nu mai există astăzi", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Primul referendum pro independență a fost respins prin voturile a 55% dintre scoțieni

La acea vreme, 55% dintre alegători au optat pentru "nu" la consultarea populară.

SNP, partid pro independență, a ieșit învingător la alegerile locale organizate la începutul lunii mai pentru reînnoirea parlamentului scoțian, câștigând 58 din cele 129 de locuri, fără a deține însă majoritatea absolută.

În urma rezultatelor, liderul său, John Swinney, a considerat totuși independența Scoției "urgentă", în special din cauza ascensiunii partidului de extremă dreapta al lui Nigel Farage, Reform UK, în Regatul Unit.

Acest partid este lider în sondajele pentru următoarele alegeri generale din Marea Britanie, programate pentru 2029.

Drept urmare, John Swinney a sugerat ca un al doilea referendum privind independența să aibă loc în 2028. Această propunere este susținută și de Verzii scoțieni, care dețin 15 mandate parlamentare.