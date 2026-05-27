Haos pe ruta București-Galați. Un tren plecat cu întârziere din Gara de Nord a rămas blocat trei ore în căldură, fără aer condiționat

Publicat la 07:56 27 Mai 2026 Modificat la 07:56 27 Mai 2026

Tren blocat trei ore într-o gară din Buzău, după ce locomotiva s-a defectat. FOTO: Antena 3 CNN

Călătorie de coșmar pentru aproape o sută de oameni care au plecat din Capitală cu trenul spre Galați. Locomotiva s-a defectat, iar garnitura a rămas blocată timp de trei ore în gara Săhăteni, din județul Buzău.

Călătorii au avut de îndurat căldura insuportabilă din vagoane, lipsa apei și faptul că nu au putut folosi toaletele. Oamenii s-au înfuriat și spun că astfel de probleme apar frecvent pe această rută.

Călător: „Nu mai pot.”

Reporter: Ce ați pățit?

Călător: „Nu mai pot de căldură. Curg apele pe mine. Ies puțin la aer.”

„Mi s-a făcut rău.”

„E jale cu cursele astea către Galați. Tot timpul este așa.”

Reporter: De cât timp stați aici?

Călător: „Avem trei ore de când stăm aici. Sunt foarte multe persoane operate, sunt copii mici, sunt oameni cărora li s-a făcut rău și au plecat cu trenul privat, dar acolo plătești dublu sau triplu. Firesc ar fi fost ca CFR să comunice cu celălalt tren și să ne urce pe toți acolo, pentru că am plătit deja o dată. Aer condiționat nu avem, iar căldura este insuportabilă în interior. Apă nu avem.”

Un alt pasager spune că explicațiile primite au fost insuficiente:

„Domnule, ni s-a spus că nu este curent la fir. Dar, de la Buzău sau de la Ploiești, într-o jumătate de oră, o oră, putea să vină o locomotivă.”

Călătorii spun că trenul avea deja întârziere încă din București.

„A avut întârziere din București, 65 de minute, prima dată, când eram încă în Capitală.”

„Ne este foame, ne este sete, nu avem apă să bem, nu ni s-a dat niciun sandviș, iar la toaletă nu putem merge. Eu am trei operații de hernie de disc.”

Mecanic de locomotivă: „Așteptăm remedierea problemei și plecăm de aici.”