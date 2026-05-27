Video viral cu Robert F. Kennedy Jr. A prins cu mâinile goale doi șerpi care se zvârcoleau pe terasa vilei doctorului Oz

1 minut de citit Publicat la 08:23 27 Mai 2026 Modificat la 09:27 27 Mai 2026

Un videoclip cu secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., în timp ce ridică, cu mâinile goale, doi șerpi care se zvârcoleau, a devenit viral. Autoritățile din domeniul protecției faunei sălbatice avertizează însă: nu încercați așa ceva acasă, scrie BBC.

Kennedy a scris în descrierea clipului că îndepărta reptilele din casa de vacanță de pe plajă a colegului său, dr. Mehmet Oz, din Florida.

„Cheryl încurajează îndepărtarea a doi șerpi Black Racer de pe terasa doctorului Oz”, a scris Kennedy, făcând aparent referire la soția sa, actrița Cheryl Hines. În imagini, o femeie poate fi auzită întrebând: „De ce?”.

Șerpii Black Racer „nu sunt veninoși și sunt inofensivi pentru oameni atât timp cât sunt lăsați în pace”, potrivit Serviciului Parcurilor Naționale din SUA.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Videoclipul publicat marți de Kennedy îl arată pe acesta îmbrăcat cu o cămașă, pantaloni și șosete, dar fără încălțăminte, în timp ce se apropie de șerpii care se târau și se apleacă pentru a-i prinde.

O femeie poate fi auzită spunând: „Bobby, te rog.” Gazda sa, dr. Oz, conduce Centers for Medicare & Medicaid Services, instituție care face parte din departamentul de sănătate condus de Kennedy.

Kennedy ridică apoi șerpii spre cameră și zâmbește, chiar dacă aceștia par să îl muște.

Comisia pentru Conservarea Peștilor și Faunei Sălbatice din Florida a avertizat recent oamenii să stea departe de șerpi, care devin mai activi primăvara.

„Păstrați o distanță mare față de șerpi și admirați-i de la distanță. Rezistați tentației de a-i ridica. Chiar și șerpii noștri neveninoși pot mușca destul de serios”, a transmis agenția într-o postare pe Facebook.