„Fără maşini pe linia 5 de tramvai”: PMB a început să instaleze stâlpișori pe arterele din nordul Bucureștiului. Cât durează lucrările

1 minut de citit Publicat la 10:41 26 Mai 2026 Modificat la 10:41 26 Mai 2026

Se montează stâlpișori pentru a se limita accesul maşinilor pe linia tramvaiului 5 din București. Sursa foto: PMB via Facebook

Un număr de 5.000 de stâlpişori vor fi amplasaţi de-a lungul liniei de tramvai 5 din București, pentru a preveni accesul maşinilor, a transmis Primăria Capitalei, marți.

Lucrările au început de la Şoseaua Pipera spre Aerogării şi vor fi finalizate în două săptămâni. Normativul nu permite amplasarea stâlpişorilor metalici pe carosabil, din motive de siguranţă rutieră.

„Fără maşini pe linia 5 de tramvai! Proiectul de modernizare nu a prevăzut separatoare a căii de rulare. S-a considerat că nu este important.

Doar că încă de la deschidere, primarul general Ciprian Ciucu a atras atenţia că tramvaiul va fi blocat de maşini. Ceea ce s-a şi întâmplat. Astfel că începând de ieri, colegii de la Administraţia Străzilor au început să monteze stâlpişori din cauciuc. Primii 1.000 din cei 5.000, cât e necesar”, informează PMB, pe pagina sa de Facebook.