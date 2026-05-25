Invazie de furnici în satele de lângă Oradea: "Se caţără peste tot, au intrat şi în case". Oamenii au cerut ajutorul autorităţilor

Invazie de furnici în mai multe sate de lângă oraşul Oradea. Sursa colaj foto: Getty Images & captură video Antena 3 CNN

Invazie de furnici într-o comună de lângă oraşul Oradea. Oamenii au cerut disperaţi ajutorul autorităţile după ce soluţiile aplicate de ei pentru a combate furnicile au eşuat. "Se caţără peste tot, au intrat şi în case. Pe afară, copiii nu-i mai putem lăsa chiar oriunde", a povestit un localnic pentru Antena 3 CNN.

În comuna Paleu din judeţul Oradea, localnicii au povestit că se confruntă cu neobişnuita invazie de furnici de câteva zile. Insectele au apărut într-un număr uriaş atât în curţi, dar şi în alte zone ale gospodăriilor.

Potrivit declaraţiilor acestora, copiii mici sunt nevoiţi să evite locurile în care furnicile sunt mai active. Oamenii au încercat diferite soluţii: de la tratamente simple până la substanţe profesionale, însă, efectul este de scurtă durată.

Întrebat: "Cum gestionează situaţia şi cât a investit pentru a combate furnicile", Gheorghe, un localnic, a spus: "Mai mult decât ne aşteptam. La început, am crezut că-i ceva sezonier, ceva temporar, cum mai apăruseră şi-n alţi ani, dar de data asta ne-au dat de cap, n-au mai funcţionat leacurile de la bunici. Adică... am folosit scorţişoară, alte soluţii cu spirt, bicarbonat, sare grunjoasă, toate amestecate cu oţet".

Ulterior, tânărul a mai povestit: "Acum am investit şi în soluţii profesionale, încercăm aşa să scăpăm de furnici, micile furnici care se caţără peste tot. Mai ales când intră în casă, e mai neplăcut. Pe afară, copiii nu-i mai putem lăsa chiar oriunde".

Deşi ar trebui să stropească la un interval de două săptămâni, Gheorghe a spus că este nevoit să repete operaţiunea aproape zilnic sau la două zile.

"Da, din păcate, şi vecinii noştri au şi prin grădină, iar la rădăcinile roşiilor au compromis. Dacă stropesc cu substanţe riscă să mănânce roşiile cu ce stropesc. (...). Revin, acum stropesc, iar după-amiază pot să stropesc iar", a mai menţionat tânărul în timpul declaraţiilor.