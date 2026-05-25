China anunță o descoperire revoluționară în dezvoltarea cipurilor: Huawei ar fi reușit să ocolească "Legea lui Moore"

Publicat la 14:46 25 Mai 2026 Modificat la 14:48 25 Mai 2026

Huawei a declarat că cipurile sale de înaltă performanță vor avea o densitate de tranzistori echivalentă cu procese de 1,4 nanometri. Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Huawei a anunțat luni că va produce semiconductori de top în industrie folosind o nouă tehnologie în următorii cinci ani, subliniind eforturile Beijingului de a neutraliza sancțiunile SUA care au îngreunat construirea de cipuri de ultimă generație pentru China, potrivit Reuters.

Huawei a declarat, într-un simpozion despre semiconductori la Shanghai, că cipurile sale de înaltă performanță vor avea o densitate de tranzistori echivalentă cu procese de 1,4 nanometri până în 2031, dar nu a furnizat date independente despre performanță.

Obiectivul este semnificativ, deoarece cea mai avansată capacitate dovedită de fabricare a cipurilor din China este observată pe scară largă la aproximativ 7 nanometri, în timp ce 1,4 nm este așteptat să fie aproape de frontiera globală pentru fabricarea de cipuri avansate la sfârșitul deceniului.

Experții consideră că China are puține șanse să atingă acest nivel doar prin producția convențională, deoarece Washingtonul și-a restricționat accesul la instrumente avansate de litografie și alte tehnologii cheie ale semiconductorilor.

TSMC din Taiwan, cel mai mare producător mondial al celor mai avansate cipuri, utilizează în prezent o tehnologie de fabricație de 2 nm și intenționează să introducă un proces de 1,4 nm pentru producția de masă în 2028.

Huawei anunță ocolirea "Legii lui Moore"

Huawei a dezvăluit luni un nou principiu pentru îmbunătățirea cipurilor, menționând că industria nu se mai poate baza pe tranzistoare micșorate pentru descoperiri în domeniul calculului, un model cunoscut sub numele de Legea lui Moore, deoarece acestea au devenit atât de mici încât dimensiunile lor sunt măsurate în doar câțiva atomi.

Legea scalării Tau, așa cum este numit principiul, se concentrează în schimb pe reducerea timpului necesar semnalelor și datelor pentru a se deplasa prin cipuri și sisteme de calcul, a declarat Huawei.

În timp ce industria globală a cipurilor investește din ce în ce mai mult în soluții post-Legea lui Moore, căutarea a devenit deosebit de urgentă pentru China.

Controalele exporturilor din SUA au restricționat accesul companiilor chineze la cele mai avansate instrumente de fabricare a cipurilor, în special la echipamentele necesare pentru a produce cipuri în noduri de proces de ultimă generație.

Acest lucru a făcut ca rutele alternative către performanțe mai mari să fie esențiale pentru obiectivul Beijingului de a construi o industrie a semiconductorilor de top la nivel mondial și autosuficientă.

„Ceea ce propune Huawei este o trecere de la scalarea tradițională bazată pe noduri la scalarea eficienței la nivel de sistem”, a declarat He Hui, director de cercetare în semiconductori la Omdia.

„În loc să se bazeze exclusiv pe tranzistoare mai mici, compania se concentrează pe scurtarea interconectării, reducerea latenței și îmbunătățirea mișcării datelor în interiorul cipului, ceea ce reprezintă o modalitate credibilă de a extrage mai multă performanță atunci când litografia de ultimă generație este constrânsă.”

Miza descoperirilor inovatoare ale cipurilor Huawei este de două ori mai mare, deoarece tehnologiile de frontieră au devenit un pilon din ce în ce mai important al dezvoltării economice viitoare și al pârghiei geopolitice pentru China. Seria de cipuri Ascend de la Huawei este esențială pentru alimentarea modelelor chinezești de inteligență artificială, inclusiv a celui mai recent model emblematic V4 de la DeepSeek, lansat luna trecută.

Huawei a declarat că cipurile sale pentru smartphone-uri Kirin, programate să fie lansate la sfârșitul acestui an, vor fi primele care vor utiliza o arhitectură Tau Scaling numită LogicFolding, despre care compania a spus că va scurta cablajul din interiorul cipurilor și va îmbunătăți considerabil performanța.

LogicFolding va fi aplicat și cipurilor Ascend până în 2030, precum și clusterelor mari de inteligență artificială formate din sute sau mii de cipuri care alimentează centrele de date, a declarat compania.

A adăugat că divizia sa de cipuri a proiectat și produs în masă 381 de cipuri în ultimii șase ani, pe baza Legii Tau Scaling, pentru utilizare în industrii precum smartphone-uri și calcul AI.

Huawei a fost plasată pe o listă neagră comercială din SUA în 2019, care a izolat-o de multe tehnologii de origine americană, inclusiv cipuri și software, și i-a restricționat capacitatea de a se baza pe producători de cipuri contractuali la nivel global.

Huawei a intrat în ceea ce a descris ca fiind un „mod extrem de supraviețuire” după ce au fost impuse restricțiile. Un proiect secret de cipuri de rezervă, condus de He Tingbo, președintele diviziei de semiconductori a Huawei și director al Comitetului Științific, a devenit esențial pentru strategia sa de supraviețuire.

Compania a avut o revenire surprinzătoare în 2023 odată cu lansarea smartphone-urilor sale din seria Mate 60, capabile de 5G, alimentate de un sistem pe cip produs de cel mai mare producător de cipuri contractuale din China, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), folosind tehnologia de 7 nm.

Acțiunile SMIC au crescut cu 7,6% luni, după anunțul Huawei privind arhitectura sa LogicFolding. SMIC a investit recent și în căi post-Legea lui Moore, înființând un institut de cercetare avansată a ambalajelor la Shanghai în ianuarie.