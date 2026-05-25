Un general SUA anunță „moartea tancului și blindatelor” în noul război al dronelor. „Nu mai pot supraviețui pe câmpul de luptă”

3 minute de citit Publicat la 15:35 25 Mai 2026 Modificat la 15:35 25 Mai 2026

Vehicul blindat rusesc pe cale de a fi distrus de o dronă kamikaze ucraineană. Foto: Profimedia Images

Generalul american în rezervă David Petraeus, fost șef al armatei americane în Irak și Afganistan și fost director al CIA, a declarat, într-un interviu acordat Bloomberg, că Statele Unite nu au învățat „nimic” din lecțiile conflictului din Ucraina. Petraeus a spus că este nevoie de o schimbare profundă la nivel institituțional, pentru a adapta doctrina armatei americane la noul tip de război cu drone care are loc pe frontul ucrainean și care face, în prezent, inutilizabile tancurile sau vehiculele blindate.

„Așa arată războiul viitorului: e un război în care doar Ucraina folosește 10.00 de drone pe zi. 90% din pierderile armatei ruse sunt acum provocate de drone. „Tancurile nu mai pot manevra și nu mai pot supraviețui pe câmpul de luptă. Mașinile blindate nici măcar nu mai pot fi folosite (pentru a ajunge sau a transporta militari - n.r.) până în așa-numita zonă a morții, care se întinde pe câte 35 de kilometri, de o parte și alta a liniei frontului ucrainean”. De fapt, nu mai există nici măcar o linie propriu-zisă a frontului, deoarece dronele pot zbura acum până în tranșee și să-i ucidă pe militari”, a spus fostul șef al armatei americane.

În plus, Ucraina își propune să desfășoare 25.000 de roboți tereștri în unitățile care luptă în prima linie contra Rusiei, până la jumătatea acestui an.

Roboții tereștri sunt, de altfel, tot mai des folosiți în acțiunile de luptă din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat deja, luna trecută, capturarea, de către forțele Kievului, a unei poziții deținute de ruși, exclusiv cu ajutorul unor drone și roboți tereștri.

„E o schimbare vastă”, a spus David Petraeus. „Și apropo, acesta e doar începutul. Țineți cont de faptul că Ucraina va crește producția de drone de la 3,5 milioane, la 7 milioane, în acest an. Asta înseamnă 20.000 de drone pe zi, dacă vor găsi piloți pentru ele”.

Lipsa de piloți nu ar reprezenta neapărat un impediment, a precizat fostul șef al CIA.

„În viitor, vom avea sisteme complet autonome, care nu vor mai avea nevoie de un operator uman care să le piloteze. Și atunci, te vei confrunta cu roiuri de drone, iar asta e ceva împotriva căreia chiar nu avem o soluție în prezent”, a declarat Petraeus.

Generalul SUA a adăugat că există în producție arme cu puls electromagnetic „de mare putere”, dar care, deși sunt foarte eficiente, „au rază scurtă de acțiune”.

„Trebuie să dispui de tone de astfel de sisteme, în condițiile în care ele au o rază de acțiune de 2-3 kilometri”, a spus David Petraeus.

Apariția dronelor și a roboților autonomi pe câmpul de luptă necesită „o schimbare profundă” la nivelul armatei americane, a antrenamentului militarilor și a modului în care trebuie dus războiul modern, alături de dezvoltarea rachetelor și a sistemelor antiaeriene.

De asemenea, în privința achiziției de drone, „trebuie să fii foarte atent și la ce și cump cumperi, pentru că va trebui să faci modificări de soft și hard la câteva săptămâni”, a spus generalul SUA David Petraeus.

România cumpără sute de blindate germane prin SAFE și zeci de tancuri Abrams americane

Date oficiale ale guvernului român, transmise Parlamentului, au arătat că autoritățile de la București au încheiat un contract de 3,33 miliarde de euro pentru 298 de blindate germane Lynx.

232 din cele 298 de vehicule Lynx vor fi finanțate prin împrumutul SAFE, costul total fiind de 2,6 miliarde de euro, adică aproximativ 11,19 milioane de euro per unitate.

Celelalte 66 de vehicule Lynx vor fi finanțate direct din bugetul României, la o valoare totală de 738,6 milioane de euro. Bucureștiul a ales o variantă a vehiculului echipată cu rachete ghidate antitanc Spike. România va mai achiziționa, de asemenea de la americani, 54 de tancuri Abrams și 12 derivate ale acestora, pentru 2,5 miliarde de dolari.