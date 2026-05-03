De ce blindatele Lynx au ajuns să coste România peste 11 milioane de euro bucata. Ucraina e atentă la scandalul de la București

Publicat la 08:00 03 Mai 2026 Modificat la 08:00 03 Mai 2026

Vehicul de luptă Lynx, produs de Rheinmetall. Foto: Getty Images

Scandalul politic legat de programul SAFE în România este urmărit cu atenție în Ucraina, care intenționează să de doteze cu vehicule de luptă Lynx, la fel ca și țara noastră.

Reprezentanții PSD au acuzat Guvernul Bolojan de lipsă de transparență în atribuirea contractelor finanțate prin SAFE cu aproape 17 miliarde euro.

Șase din cele 15 contracte aferente programului merg către compania germană Rheinmetall, care ar urma să încaseze peste 5,6 miliarde de euro din cele aproape 17 miliarde alocate țării noastre.

Rheinmetall este producătorul vehiculelor de luptă pentru infanterie Lynx.

Ucraina vrea să beneficieze de o localizare a producției pentru Lynx după modelul din România

Primul lot de vehicule Lynx urmează să ajungă în Ucraina în cursul acestui an, iar producția urmează să fie localizată după modelul aplicat în România, arată ediția în limba engleză a publicației ucrainene Defense Express, care menționează exemplul țării noastre drept "deosebit de relevant".

Date oficiale ale guvernului român, transmise Parlamentului, au arătat că autoritățile de la București au încheiat un contract de 3,33 miliarde de euro pentru 298 de unități Lynx, în care se specifică și condițiile de producție.

Informații făcute publice de Defense Romania spun că rata de localizare a producției de vehicule Lynx în țara noastră va fi de 40%.

Este mult mai puțin decât rata de "aproape 100%", anunțată anterior de ministrul Apărării.

Uzina din Mediaș, situată în centrul țării, va produce doar șasiul.

Turelele Lance pentru Lynx vor fi fabricate în Germania de Rheinmetall și ulterior livrate țării noastre, pentru instalarea pe mașinile de luptă.

Turela Lance reprezintă jumătate din costul întregului vehicul Lynx.

Miruță a spus că tehnologia pentru turela Lance nu poate fi adusă în România

Transferul tehnologiei pentru producția turelei în România a fost considerat "imposibil" de ministrul de resort, Radu Miruță.

"Tehnica pentru a produce turela nu poate fi adusă în România. Astfel, a rămas obligație pentru ei (pentru Rheinmetall, n.r.) de a face aproape 100% din restul (în România). Per ansamblu, este minim 40%", a explicat Miruță.

232 din cele 298 de vehicule Lynx vor fi finanțate prin împrumutul SAFE, costul total fiind de 2,6 miliarde de euro, adică aproximativ 11,19 milioane de euro per unitate.

Celelalte 66 de vehicule Lynx vor fi finanțate direct din bugetul României, la o valoare totală de 738,6 milioane de euro.

Miruță a explicat și motivul creșterii de aproximativ 1 milion de euro per unitate a prețului vehiculelor Lynx.

Diferența de preț a fost atribuită configurației, după ce Bucureștiul a ales o variantă a vehiculului echipată cu rachete ghidate antitanc Spike.

La fel ca și România, Ungaria produce șasiul pentru Lynx

Defense Express amintește că Rheinmetall produce deja vehiculul Lynx în Ungaria, în baza unor acorduri de localizare.

Autoritățile de la Budapesta au plasat în 2020 o comandă pentru 218 unități, în valoare de 2 miliarde de euro.

În prezent, Ungaria are primul batalion echipat cu vehicule Lynx.

Nici industria ungară nu a fost implicată în asamblarea turelei Lance, producând doar șasiul.

În timp ce România intenționează să producă șasiul și să instaleze local turelele pentru toate cele 298 de unități, Ungaria va primi 46 din cele 218 vehicule Lynx complet asamblate din Germania.

Defense Express mai scrie că localizarea la uzina din Zalaegerszeg, Ungaria, implică o creștere treptată a ponderii lucrărilor realizate intern.

Publicația remarcă faptul că termenii agreați de București sunt foarte relevanți pentru Ucraina, întrucât dotarea Forțelor Armate ale Ucrainei cu vehicule Lynx reprezintă una dintre opțiunile principale și cele mai avansate.

Primul lot de cinci vehicule este așteptat să fie livrat în acest an, iar Rheinmetall anticipează că este posibil un posibil contract cu Kievul pentru aproximativ 300 de vehicule, în funcție de asigurarea finanțării.