CM 2026: SUA, gazde ale turneului final, vor juca şi pe Seattle Stadium, o arenă cu o acustică deosebită

Seattle Stadium, o arenă cu o acustică deosebită. Sursa foto: Getty Images

48 de echipe naționale se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege, la Cupa Mondială 2026, exclusiv în universul Antena. Ne concentrăm acum asupra uneia dintre cele mai emblematice arene ale sportului rege din Statele Unite. De la inaugurarea din 2002, Seattle a devenit unul dintre cele mai importante orașe pentru fotbalul de peste ocean. Oraşul are un stadion construit special pentru ca tribunele sa răsune cât mai tare. Publicul este considerat aici al 12-lea jucător. La CM 2026, peste 69 de mii de persoane vor umple tribunele arenei din Seattle.

Aici, publicul a împins echipa locală pana la câștigarea Cupei Campionilor din America de Nord şi Centrală din 2022. Mai mult, Seattle Sounders s-au impus aici la scor de neprezentare împotriva echipei lui Lionel Messi, Inter Miami, în finala Cupei Ligii din 2025. Ulterior, anul trecut cele mai mari cluburi din Europa precum PSG, Atletico Madrid sau Interul lui Chivu au jucat meciuri pe Seattle Stadium in cadrul Campionatului Mondial al Cluburilor.

În această vară stadionul va găzdui o serie de meciuri care se pot dovedi decisive pentru calificarea in fazele eliminatorii. Belgia, Statele Unite sau fosta adversara a României, Bosnia, vor încerca sa obțină puncte aici.

