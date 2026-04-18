Hotelurile din SUA reduc drastic tarifele de cazare din cauza cererilor scăzute pentru Cupa Mondială. De ce se întâmplă asta

Hotelurile din Statele Unite au început să reducă drastic tarifele camerelor pentru Cupa Mondială din această vară, deoarece directorii avertizează că prețurile biletelor și temerile legate de inflație îi determină pe fanii fotbalului să își reducă planurile de călătorie, scrie Financial Post.

Tarifele camerelor în ziua meciurilor în orașele gazdă, precum Atlanta, Dallas, Miami, Philadelphia și San Francisco, au scăzut cu aproximativ o treime față de vârful atins la începutul acestui an, potrivit companiei de date Lighthouse Intelligence, semn al unei cereri mai mici decât se anticipase.

„Văd că mulți oameni încep să intre în panică și să-și reducă tarifele”, a declarat Scott Yesner, fondatorul companiei Bespoke Stay, cu sediul în Philadelphia, specializată în închirieri pe termen scurt și administrare de hoteluri de tip boutique.

Mulți din industrie sperau că această Cupă Mondială, pe care SUA o organizează alături de Canada și Mexic, va ajuta la inversarea scăderii numărului de călătorii în această țară de anul trecut, când veniturile per cameră disponibilă au scăzut pentru prima dată de la apogeul pandemiei de COVID-19.

Gianni Infantino, șeful FIFA, organismul de conducere al fotbalului mondial, a declarat orașelor gazdă în 2024 că ar trebui să se aștepte la „sute de mii” de oaspeți, nu doar la „câțiva norocoși” cu bilete la meciuri, ci și „mulți, mulți alții care vor veni pur și simplu să facă parte din ceva special”.

Însă Vijay Dandapani, președintele Asociației Hoteliere din New York, a declarat că poate spune categoric că „nu am văzut încă o creștere semnificativă”.

„Este posibil să înregistrăm o cerere mai mare, dar în acest moment cu siguranță nu va fi cornucopia (N.r. - abundența) pe care o promitea FIFA”, a spus Dandapani.

FIFA însăși a anulat mii de camere de hotel contractate pentru personalul tehnic și echipe.

„Deși inițial se așteaptă întotdeauna la suprarezervări, anulările au depășit așteptările hotelierilor și le-au lăsat mult mai multe camere de vândut pentru perioada dintre meciuri”, a declarat Jan Freitag, analist la compania de date privind industria hotelieră CoStar.

Lior Sekler, director comercial la operatorul hotelier HRI Hospitality, a declarat că așteptările potrivit cărora Cupa Mondială va fi „o mare atracție”, atât în ​​orașele gazdă, cât și în regiunile înconjurătoare, sperând la un aflux de fani care își prelungesc vacanțele, „pur și simplu nu se materializează”.

El a dat vina pe nemulțumirea față de administrația Trump și politicile sale privind vizele și imigrația, precum și pe instabilitatea declanșată de războiul din Iran, pentru răcirea cererii internaționale.

„Evident, dorința oamenilor de a veni în Statele Unite chiar acum este în scădere”, a spus Sekler.

Aran Ryan, directorul de studii industriale de la Tourism Economics, a declarat că grupul de cercetare încă se așteaptă la o „creștere treptată”, dar „există îngrijorări cu privire la prețurile biletelor, există îngrijorări cu privire la trecerile de frontieră și există îngrijorări cu privire la sentimentul anti-SUA, iar acest lucru a fost agravat de războiul din Iran”.

Firma se așteaptă acum ca numărul vizitatorilor internaționali din SUA să crească cu 3,4% în acest an, față de o estimare de 3,9% în decembrie.

Rosanna Maietta, președinta Asociației Americane a Hotelurilor, a declarat că cele peste 2 milioane de bilete vândute până acum la Cupa Mondială „nu s-au tradus în nivelul rezervărilor hoteliere asociat de obicei cu un eveniment de această amploare”.

Prețurile neobișnuit de mari ale biletelor și temerile reînnoite legate de inflație, generate de războiul din Orientul Mijlociu, i-au determinat, de asemenea, pe unii călători să își reducă cheltuielile, potrivit lui Dandapani, tarifele aeriene urmând să crească din cauza creșterii prețurilor la combustibil.

Football Supporters Europe, o asociație de fani, a estimat că un suporter ar trebui să cheltuiască cel puțin 6.900 de dolari americani pe bilete pentru a-și urmări echipa de la meciul de deschidere până la finala Cupei Mondiale din 2026, de aproape cinci ori mai mult decât costul de la ultimul turneu din Qatar.

„Cel puțin pentru europeni, aceste costuri mai mari și noile presiuni inflaționiste ar putea fi o motivație suficientă pentru a amâna până în 2030, când turneul va avea loc în Spania, Portugalia și Maroc”, potrivit Freitag de la CoStar.

Yesner a spus că închirierile pe termen scurt ale Bespoke Stay au depășit performanța hotelurilor sale, sugerând că grupurile de fani ar putea căuta să economisească bani acumulându-și locuințe într-o singură proprietate comună.

„Cererea internă ar putea, cel puțin parțial, compensa scăderea numărului de vizitatori străini, însă obiectivele optimiste ale hotelierilor se bazează pe vizitatorii internaționali care, de obicei, stau mai mult și cheltuiesc mai mult cât timp sunt aici”, a spus Ed Grose, director executiv al Asociației Hoteliere din Philadelphia.

El a spus că rezervările la hoteluri din Philadelphia au fost până acum „constante, dar nu nebunești: nu la nivelul la care se așteptau membrii noștri”.

El încă spera la o creștere a cererii în stadiu avansat, deoarece directorii din industrie au observat că, din ce în ce mai mult, călătorii își amână rezervările până în ultimul moment.

„Și hotelierii ar putea fi responsabili pentru rezervările neașteptat de lente”, potrivit lui Ryan de la Tourism Economics.

„Dacă hotelurile se gândeau că pot solicita sejururi de mai multe nopți la prețuri premium, poate că așteptările erau pur și simplu prea mari”, a spus el.