Scandalul biletelor la Cupa Mondială 2026 continuă. Comisia Europeană a primit o plângere împotriva FIFA pentu „practici abuzive”

Grupul european de consumatori, Euroconsumers, împreună cu Football Supporters Europe, au depus o plângere la Comisia Europeană, acuzând FIFA că abuzează de monopolul său asupra vânzărilor de bilete la Cupa Mondială pentru a impune prețuri excesive și condiții nedrepte fanilor. Plângerea, obținută de Politico, invocă încălcări ale articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care interzice abuzurile de poziție dominantă pe piață.

„FIFA deține un monopol complet asupra vânzărilor de bilete la Cupa Mondială. Ei își folosesc această putere pentru a percepe prețuri care nu ar exista pe o piață concurențială normală, în timp ce ascund informații de la cumpărători și îi manipulează pentru a lua decizii pripite”, a declarat Romane Armangau, purtător de cuvânt al Euroconsumers.

Grupurile indică o serie de presupuse practici abuzive, inclusiv transparență limitată în ceea ce privește categoriile de bilete și alocarea locurilor, un sistem de „prețuri variabile” care poate împinge prețurile mai sus în timp și numărul redus de bilete promovate începând de la 60 de dolari.

„Când cumperi acel bilet, nu știi de fapt ce cumperi”, a spus Armangau.

„Înseamnă că participarea la Cupa Mondială din 2026 a devenit inaccesibilă din punct de vedere financiar pentru majoritatea suporterilor obișnuiți”, a adăugat ea, arătând spre biletele la finală care încep acum de la peste 4.000 de dolari.

Fanii se pot confrunta, de asemenea, cu costuri suplimentare, inclusiv comisioane de revânzare de aproximativ 15%, conform plângerii. Grupurile acuză, de asemenea, FIFA că folosește „modele întunecate”: tactici de design și marketing care creează o urgență artificială pentru a presa fanii să cumpere bilete.

Depunerea a apărut în contextul în care presiunea asupra FIFA se intensifică deja la Bruxelles.

Într-un interviu pentru Politico la începutul acestei luni, comisarul UE pentru sport, Glenn Micallef, a avertizat cu privire la riscurile de siguranță pentru fanii care călătoresc la Cupa Mondială din 2026, invocând îngrijorări legate de războiul din Iran. El a declarat că FIFA nu a oferit încă asigurări reînnoite suporterilor, subliniind că „din moment ce una dintre gazdele acestui mare eveniment sportiv din lume este parte la un război, este legitim să se ofere asigurări”.

Micallef a criticat, de asemenea, parteneriatul FIFA cu „Consiliul Păcii” al președintelui american Donald Trump, un organism perceput pe scară largă în Europa ca o încercare de a eluda Organizația Națiunilor Unite.

Plângerea către UE se bazează pe o hotărâre judecătorească din decembrie 2023 privind Superliga, care spune că FIFA și UEFA pot intra sub incidența legislației UE în domeniul concurenței atunci când organizează și comercializează competiții ca activități economice. Documentul susține că raționamentul se aplică și aici, deoarece FIFA „este singurul vânzător de bilete la Cupa Mondială și se presupune că abuzează de această poziție dominantă”.

Deși Bruxelles-ul a examinat anterior organismele de conducere ale sportului, vizarea practicilor FIFA privind biletele și prețurile ar deschide un nou front.

Euroconsumers și partenerii săi îndeamnă Comisia Europeană să intervină, inclusiv prin impunerea de plafoane de prețuri și prin impunerea unei mai mari transparențe în ceea ce privește vânzarea biletelor.

„Solicităm Comisiei să acționeze imediat cu măsuri provizorii. Odată ce se vor juca acele meciuri, prejudiciul adus fanilor nu va mai putea fi reparat”, a declarat Armangau.