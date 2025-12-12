CM 2026. Fanii sunt șocați de prețul biletelor. Cel puțin 4.000 de dolari costă să vezi finala

Valul de critici a venit după ce FIFA a alocat bilete asociațiilor naționale pentru echipele participante. FOTO: Hepta

După cea mai recentă etapă de vânzare a biletelor pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, fanii au fost șocați de prețurile biletelor care ajung pânp la 4.000 de dolari pentru marea finală, potrivit CNN.

Asemenea prețuri au stârnit indignarea fanilor din întreaga lume, unii dintre cei mai loiali suporteri de fotbal fiind excluși din turneu.

Valul de critici a venit după ce FIFA a alocat bilete asociațiilor naționale pentru echipele participante, joi, în cadrul a ceea ce organismul de conducere numește alocarea Asociațiilor Membre Participante (PMA).

În esență, aceasta permite federațiilor individuale să vândă bilete celor mai loiali fani ai lor, care se califică prin intermediul grupurilor de suporteri sau al schemelor de fidelizare.

Mulți dintre acești fani pasionați, care au petrecut ani de zile urmărind echipa lor, se confruntă acum cu o dilemă - să depună banii sau să urmărească de acasă și să-și economisească contul bancar.

Suporterii cer oprirea vânzării biletelor

Football Supporters Europe (FSE), un grup care reprezintă interesele fanilor, a declarat că este „uimită de prețurile exorbitante ale biletelor impuse de FIFA celor mai dedicați suporteri”.

A solicitat FIFA să oprească vânzarea de bilete „până când se va găsi o soluție care să respecte tradiția, universalitatea și semnificația culturală a Cupei Mondiale”.

Conform declarației FSE și informațiilor de care dispune, un fan loial ar trebui să plătească cel puțin 6.900 de dolari pentru a-și urmări echipa de la primul meci din grupă până la finală. FSE a spus că este „de aproape cinci ori mai mult” decât în ​​timpul Cupei Mondiale anterioare din Qatar.

Nu doar prețurile biletelor sunt cele de care trebuie să-și facă griji fanii, ci și taxele de călătorie și costurile de cazare.

Tema este că cei care au dedicat ani de zile urmăririi echipelor lor naționale nu vor fi prezenți la turneu, pierzând în fața celor care își pot permite să plătească orice este necesar. Acest lucru ar putea avea un efect de domino asupra atmosferei la meciurile din Mexic, SUA și Canada de anul viitor.

Asociația Engleză de Fotbal a împărtășit joi structura prețurilor cu grupurile sale de fani fideli, cel mai ieftin bilet pentru meciul de deschidere al Angliei împotriva Croației costând 265 de dolari.

Dacă Anglia va ajunge în finală, cel mai ieftin bilet i-ar costa pe fani 4.185 de dolari, iar cel mai scump costând 8.680 de dolari.

Pentru a îngreuna lucrurile pentru fani, se așteaptă ca aceștia să plătească biletele până la începutul anului 2026.

Asociația Suporterilor de Fotbal (FSA) - care reprezintă fanii fotbalului din Anglia și Țara Galilor - a declarat că prețurile au fost „un pas prea departe pentru mulți suporteri”.

„Tot ce ne temeam cu privire la direcția în care FIFA vrea să ducă jocul a fost confirmat - (președintele FIFA) Gianni Infantino vede loialitatea suporterilor doar ca pe ceva ce poate fi exploatat pentru profit”, a adăugat FSA.

Ce spune FIFA despre prețul biletelor

FIFA a lansat deja două faze de vânzare a biletelor, dar ambele au avut loc înainte de tragerea la sorți, iar programul meciurilor a fost confirmat la începutul acestei luni. Aceasta înseamnă că este prima dată când fanii au putut solicita bilete pentru meciuri despre care știu că echipa lor joacă.

Organismul de conducere s-a lăudat mult timp că aceasta va fi o Cupă Mondială accesibilă pentru fani, confirmând că vor exista patru categorii de bilete, cele mai ieftine costând 60 de dolari pentru meciurile din grupă.

Aceste bilete mai ieftine, însă, nu au fost puse la dispoziția asociațiilor naționale, ceea ce înseamnă că cei mai loiali fani ar trebui să plătească mai mult pentru a se asigura că își văd echipa jucând.

„Aceasta este o trădare monumentală a tradiției Cupei Mondiale, ignorând contribuția suporterilor la spectacolul pe care îl reprezintă”, a adăugat FSE.

Întrucât fanii sunt forța vitală a fotbalului, presiunea crește deja asupra FIFA pentru a face Cupa Mondială de anul viitor mai accesibilă tuturor.

