Inteligența Artificială va mătura peste 200.000 de joburi în sistemul bancar până în 2030, estimează specialiștii

Reducerile vor proveni cel mai probabil din cadrul diviziilor de „servicii centrale” ale băncilor. Foto: Getty Images

Peste 200.000 de locuri de muncă din sistemul bancar european sunt amenințate în următorii cinci ani, deoarece creditorii adoptă din ce în ce mai mult inteligența artificială (AI) și închid sucursalele, au estimat analiștii, potrivit irishtimes.

Previziunea Morgan Stanley conform căreia industria ar putea reduce unul din 10 locuri de muncă până în 2030 vine în contextul în care băncile se grăbesc să obțină economiile promise de AI, mutând în același timp mai multe operațiuni online.

Reducerile vor proveni cel mai probabil din cadrul diviziilor de „servicii centrale” ale băncilor, care includ roluri de back-office și middle-office, precum și poziții de management al riscului și conformitate, potrivit analizei a 35 de creditori.

Împreună, băncile au aproximativ 2,12 milioane de angajați, ceea ce înseamnă că o reducere de 10% ar duce la reducerea a aproximativ 212.000 de locuri de muncă.

Estimările vin în contextul în care Geoffrey Hinton, informaticianul cunoscut drept „nașul inteligenței artificiale”, a declarat într-un interviu pentru emisiunea „State of the Union” de la CNN, publicat duminică, că AI va avea „capacitatea de a înlocui foarte, foarte multe locuri de muncă” în 2026.

Adoptarea AI ar putea zgudui peisajul bancar european

Creditorii europeni au fost supuși unei presiuni intense din partea investitorilor pentru a găsi noi modalități de a reduce costurile și de a crește rentabilitatea capitalului propriu, care sunt în mod persistent în urma rivalilor lor din SUA.

Băncile au început deja să citeze AI drept catalizator pentru restructurarea operațiunilor lor. În noiembrie, creditorul olandez ABN Amro a declarat că va concedia aproximativ o cincime din personalul său cu normă întreagă până în 2028, în timp ce directorul executiv al Société Générale, Slawomir Krupa, a avertizat în martie că „nimic nu este sacru” în campania sa de reducere a bazei de costuri încăpățânat de ridicate a creditorului francez.

Previziunea subliniază modul în care o digitalizare mai accentuată și adoptarea AI ar putea zgudui peisajul bancar european în următorii ani, în special la creditorii axați pe consumatori și în țări precum Franța și Germania, unde raporturile cost-venit ale băncilor rămân ridicate.

Creșterea AI a stârnit temeri privind pierderile pe scară largă de locuri de muncă în mai multe industrii, pe măsură ce tehnologia se dezvoltă până la punctul în care ar putea înlocui angajații.

Potențialul AI de a remodela industria bancară europeană a fost reiterat de analiștii de la UBS, care a început să utilizeze tehnologia pentru a-și transforma analiștii în avatare, trimițând clienților videoclipuri cu bancherii simulați.

Pe măsură ce creditorii se confruntă cu presiuni pentru a obține economii din AI, unii bancheri de top din Europa au avertizat împotriva grăbirii integrării tehnologiei.

„Putem deja observa schimbări în industrie în audit, drept și consultanță, dar băncile nu oferă încă o eficiență îmbunătățită”, a declarat Jason Napier, șeful departamentului de cercetare pentru băncile europene de la UBS.

Un alt sector afectat de ascensiunea AI este cel IT. Companiile de tehnologie au anunțat până acum peste 141.000 de concedieri, reprezentând o creștere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit firmei de outplacement Challenger, Gray & Christmas.

Postările de locuri de muncă în domeniul tehnologiei au scăzut cu peste 31.800, în SUA. În același timp, companiile Big Tech precum Google, Microsoft, Meta și Amazon au anunțat planuri de a investi până la 375 de miliarde de dolari în infrastructura AI în acest an.