“Recesiunea se apropie pentru cei care caută joburi în IT”, avertizează experții. Piața muncii a fost răsturnată de revoluția AI

„Datele sunt destul de concludente că industria tehnologică se luptă”, avertizează experții. FOTO: Profimedia Images

Tot mai multe date îngrijorătoare privind piața muncii anunță o perspectivă sumbră pentru lucrătorii în industria tehnologică. Aceasta continuă să reducă numărul de angajați, concomitent cu o explozie a investițiilor în Inteligența Artificială.

Postările de locuri de muncă în domeniul tehnologiei au scăzut cu peste 31.800, în SUA conform unei analize The Washington Post, iar experții nu se feresc să recunoască semnele unei recesiuni a locurilor de muncă în acest sector.

„Datele sunt destul de concludente că industria tehnologică se duce o luptă”, a declarat Mark Zandi, economist-șef la Moody's. „Există o recesiune a locurilor de muncă în industrie și se pare că aceasta va continua, având în vedere scăderea numărului de postări.”

În ultimul an, industria tehnologică s-a remodelat pe fondul incertitudinii economice, al reorganizării în jurul inteligenței artificiale și al eforturilor de a deveni mai eficientă din punct de vedere al costurilor. Marile companii tehnologice, inclusiv Amazon, Meta și Microsoft, au concediat mii de angajați, în timp ce au generat venituri în creștere și au făcut investiții mari în inteligență artificială. Economiștii au declarat că noile date semnalează dificultăți în viitor, chiar dacă unele companii tehnologice continuă să angajeze, în special pentru roluri în domeniul inteligenței artificiale.

„Pentru cea mai lungă perioadă de timp, tehnologia a fost factorul favorabil către locuri de muncă și către piața muncii în general”, a spus Zandi, adăugând că a fost o sursă de locuri de muncă bine plătite. „Acest factor favorabil s-a transformat acum într-un factor nefavorabil”.

Rata șomajului a crescut în domeniul tehnologic în SUA

Perspectivele economice ale SUA au continuat să fie incerte, Rezerva Federală reducând ratele dobânzilor la începutul acestei luni pentru a treia oară în acest an, invocând o piață a muncii în declin. Rata șomajului în industria tehnologică este încă sub rata națională, care în noiembrie a atins 4,6%, cea mai mare din 2021. Cu toate acestea, acest decalaj s-a redus, șomajul în domeniul tehnologiei crescând mai rapid în ultimele luni decât la nivel național.

În industria tehnologică, locurile de muncă pentru consultanți în software, securitate cibernetică și dezvoltare web au fost printre rolurile care au fost eliminate, potrivit CompTIA. Acest lucru se datorează probabil faptului că firmele cheltuiesc mai puțin pe proiecte tehnologice și a existat o reducere a contractelor guvernamentale și a capacității de a vinde servicii în străinătate, a declarat Tim Herbert, director de cercetare la CompTIA.

Herbert a spus că firmele care se confruntă cu o economie în scădere ar putea suspenda serviciile de consultanță tehnologică, ceea ce ar putea servi ca o perspectivă asupra companiilor din alte industrii. „În unele cazuri, poate fi un indicator al performanței altor tipuri de companii atunci când încetează să mai angajeze servicii de consultanță tehnologică.”

Companiile de tehnologie au anunțat până acum peste 141.000 de concedieri, reprezentând o creștere de 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit firmei de outplacement Challenger, Gray & Christmas. În același timp, companiile Big Tech precum Google, Microsoft, Meta și Amazon au anunțat planuri de a investi până la 375 de miliarde de dolari în infrastructura AI în acest an.

Pe de altă parte, investitorii devin tot mai îngrijorați în legătură cu posibila apariție a unei bule a inteligenţei artificiale. Asta înseamnă că valoarea economică reală nu justifică entuziasmul în legătură cu tehnologia, iar prețurile acțiunilor cresc artificial până când la un moment dat va apărea o cădere masivă.