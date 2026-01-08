”Oamenii vor încerca să fugă”. Cuba se pregătește de colaps, americanii de o invazie a cubanezilor. ”Nu este nicio gândire”

Și un stat eșuat ar putea duce la un exod al cubanezilor care caută refugiu în Statele Unite.

„Dacă istoria ne dă vreun indiciu, ar exista o migrație în masă, oamenii ar încerca să fugă”, a declarat Jeffrey DeLaurentis, fostul însărcinat cu afaceri la ambasada SUA din Cuba în timpul administrațiilor Obama și Trump. „Tot ce trebuie să facem este să ne uităm la insula din ultimii trei sau patru ani.”

Această îngrijorare a fost „un argument împotriva desființării statului în absența a ceva care să-l înlocuiască, pentru că unde se duc oamenii?”, a spus Ricardo Zúñiga, unul dintre arhitecții eforturilor administrației Obama de a redeschide relațiile cu Cuba.

Administrația președintelui Donald Trump a indicat o lipsă de interes pentru imigranții cubanezi și a primit în luna mai de la Curtea Supremă undă verde pentru a-i deporta pe cei care au intrat legal în SUA în cadrul programelor de „eliberare condiționată umanitară” implementate în timpul administrației Biden.

Elliott Abrams, fost reprezentant special pentru Venezuela în prima administrație Trump, a îndemnat administrația să înființeze „chiar acum” un grup de lucru pentru Cuba, pentru a „gândi la o Cuba după căderea acestui regim vechi de 65 de ani”, inclusiv în ceea ce privește conducerea, nevoile de combustibil, asistența instituțiilor financiare internaționale și statutul armatei și poliției sale.

„Nu au niciun plan pentru Venezuela în afară de a se baza pe actualii huligani. Cuba va fi mai dificilă pentru că regimul este mai vechi și, spre deosebire de Venezuela, Cuba nu a avut patruzeci de ani de democrație, partide politice democratice puternice și memoria vie a libertății”, a spus el într-un e-mail.

Trump consideră prăbușirea Cubei ca fiind aproape o certitudine, declarând duminică că cubanezo-americanii „vor fi foarte fericiți” de eșecul țării, similar cu sărbătorile observate în Florida, Texas și în alte părți în rândul venezuelenilor americani după capturarea lui Maduro.

„Venezuela susține regimul guvernamental cubanez de ani de zile, iar Cuba și-a pierdut sponsorul”, a declarat Simone Leeden, fost secretar adjunct al Apărării în timpul primului mandat al lui Trump. „Aceasta este baza declarației - Cuba se prăbușește. Nu mai există niciun binefăcător financiar.”

Însă echipa lui Trump nu a făcut public ce se va întâmpla în continuare în Cuba și se confruntă în continuare cu întrebări despre cum va funcționa Venezuela sub controlul SUA.

„Nu voi vorbi cu dumneavoastră despre care vor fi pașii noștri viitori și despre politicile noastre actuale în această privință”, a declarat duminică secretarul de stat Marco Rubio la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News, adăugând că administrația „nu este un mare fan al regimului cubanez”.

Când a fost întrebat care ar fi planul în cazul în care Cuba ar cădea, Casa Albă a făcut referire la comentariile lui Trump de duminică, conform cărora „nu crede că avem nevoie de vreo acțiune”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că Trump „are multe opțiuni la dispoziție pentru a continua să ne protejeze patria de narcoticele ilicite care ucid zeci de mii de americani în fiecare an ” , repetând răspunsul pe care l-a dat la întrebările despre o posibilă schimbare de regim în Columbia .

Însă narcoticele nu sunt principala preocupare a majorității experților. Lawrence Gumbiner, însărcinat cu afaceri la ambasada SUA din Cuba în timpul primei administrații Trump, a avertizat că situația ar putea deveni „hazardată” dacă nu există un aparat militar și de securitate care să o susțină.

„Pe măsură ce economia continuă să scadă și dacă tactica administrației este de a continua să stranguleze din ce în ce mai tare, atunci cred că îi veți vedea pe cubanezi încercând să facă ceea ce au făcut timp de decenii, adică să iasă când pot, pe mare, pe calea aerului, în Mexic, în America Centrală, în Statele Unite oricum pot, doar pentru a avea un fel de oportunitate economică”, a spus Gumbiner.

În ultimii ani, Cuba a reușit să evite un colaps economic total în ciuda sancțiunilor paralizante impuse de SUA, însă capturarea lui Maduro de sâmbătă și controlul efectiv al SUA asupra Venezuelei se așteaptă să exacerbeze penuria tot mai mare de electricitate și bunuri de consum de bază de pe insulă.

Guvernul cubanez a recunoscut penurii suplimentare de energie electrică din ultimele zile, dar a respins și sugestiile conform cărora un colaps iminent. Într -o postare pe X de marți, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez Padilla, l-a acuzat pe Trump că „dă dovadă de ignoranță absolută cu privire la Cuba și repetă agenda mincinoasă a politicienilor cubanezi americani” în scrierea necrologului politic al Havanei.

În Statele Unite, există și scepticism cu privire la prăbușirea Cubei. Deși economia Cubei a stagnat, mișcările de protest de pe insulă nu au reușit anterior să impună nicio schimbare politică la Havana, iar predicțiile despre căderea iminentă a guvernului cubanez sunt o caracteristică a mandatului de aproape șapte decenii al regimului.

„Sunt încurcați, dar faptul că sunt falimentari nu înseamnă că sunt pe cale să se prăbușească”, a spus fostul deputat Joe Garcia, un democrat cubano-american și fost șef al Fundației Naționale Cubano-Americane.

Totuși, lipsa unui plan definit este subiect de controversă pentru criticii lui Trump, care îl consideră un simbol al unei președinții care a trecut de la un interes la altul.

„Nu există niciun plan pentru Venezuela, darămite pentru Cuba. Nu există un scop final. Nu există nicio strategie”, a declarat senatorul Richard Blumenthal (democrat din Connecticut), membru al Comisiei pentru Forțe Armate. „La propriu, ei inventează totul pe parcurs, oră de oră. Iar ideea că Cuba va cădea, cred, depășește orice visare ireală. Nu este nicio gândire.”

Aliații republicani, însă, s-au bazat pe rolul proeminent al lui Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, având încredere că acesta va fi pregătit pentru următorii pași în lupta împotriva Cubei.

„Nimeni nu înțelege Cuba mai bine decât secretarul Rubio. Nu vor acționa până când nu va fi momentul potrivit și vor fi pregătiți”, a declarat fostul reprezentant republican Carlos Curbelo din Florida.