”Oamenii vor încerca să fugă”. Cuba se pregătește de colaps, americanii de o invazie a cubanezilor. ”Nu este nicio gândire”

Efectele în lanț ale capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro, sâmbătă, s-ar putea face simțite rapid în Cuba, devastând această insulă care se află într-o criză economică de ani de zile, scriu Politico și NBC. Un colaps economic în Cuba, la doar 145 de kilometri de țărmurile Floridei, ar putea avea consecințe grave pentru Statele Unite, având în vedere riscul ridicat de suferință umană din cauza lipsei de alimente, energie și alte resurse care ar putea duce la migrație în masă, potrivit a cinci foști oficiali americani care au lucrat la politica din America Latină.
Și, deși administrația Trump consideră că Cuba va eșua în urma capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro, există îngrijorări că SUA nu are un plan pentru a gestiona consecințele.
Odată cu exercitarea controlului asupra Venezuelei de către administrația Trump, Cuba a pierdut unul dintre principalii săi patroni economici și furnizori de petrol. Insula, deja aflată în dificultăți economice grave, se va confrunta cu probleme financiare și mai profunde dacă nu va găsi un alt guvern dispus să-i furnizeze petrolul pe care îl primea odinioară din Venezuela - al cărui import, până acum o săptămână, îl schimba pe bani și personal. Cuba a evitat colapsul timp de decenii, dar capturarea lui Maduro reprezintă probabil cea mai mare amenințare la adresa regimului de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Și un stat eșuat ar putea duce la un exod al cubanezilor care caută refugiu în Statele Unite.
„Dacă istoria ne dă vreun indiciu, ar exista o migrație în masă, oamenii ar încerca să fugă”, a declarat Jeffrey DeLaurentis, fostul însărcinat cu afaceri la ambasada SUA din Cuba în timpul administrațiilor Obama și Trump. „Tot ce trebuie să facem este să ne uităm la insula din ultimii trei sau patru ani.”
Această îngrijorare a fost „un argument împotriva desființării statului în absența a ceva care să-l înlocuiască, pentru că unde se duc oamenii?”, a spus Ricardo Zúñiga, unul dintre arhitecții eforturilor administrației Obama de a redeschide relațiile cu Cuba.
Administrația președintelui Donald Trump a indicat o lipsă de interes pentru imigranții cubanezi și a primit în luna mai de la Curtea Supremă undă verde pentru a-i deporta pe cei care au intrat legal în SUA în cadrul programelor de „eliberare condiționată umanitară” implementate în timpul administrației Biden.
Elliott Abrams, fost reprezentant special pentru Venezuela în prima administrație Trump, a îndemnat administrația să înființeze „chiar acum” un grup de lucru pentru Cuba, pentru a „gândi la o Cuba după căderea acestui regim vechi de 65 de ani”, inclusiv în ceea ce privește conducerea, nevoile de combustibil, asistența instituțiilor financiare internaționale și statutul armatei și poliției sale.
„Nu au niciun plan pentru Venezuela în afară de a se baza pe actualii huligani. Cuba va fi mai dificilă pentru că regimul este mai vechi și, spre deosebire de Venezuela, Cuba nu a avut patruzeci de ani de democrație, partide politice democratice puternice și memoria vie a libertății”, a spus el într-un e-mail.
Trump consideră prăbușirea Cubei ca fiind aproape o certitudine, declarând duminică că cubanezo-americanii „vor fi foarte fericiți” de eșecul țării, similar cu sărbătorile observate în Florida, Texas și în alte părți în rândul venezuelenilor americani după capturarea lui Maduro.
„Venezuela susține regimul guvernamental cubanez de ani de zile, iar Cuba și-a pierdut sponsorul”, a declarat Simone Leeden, fost secretar adjunct al Apărării în timpul primului mandat al lui Trump. „Aceasta este baza declarației - Cuba se prăbușește. Nu mai există niciun binefăcător financiar.”
Însă echipa lui Trump nu a făcut public ce se va întâmpla în continuare în Cuba și se confruntă în continuare cu întrebări despre cum va funcționa Venezuela sub controlul SUA.
„Nu voi vorbi cu dumneavoastră despre care vor fi pașii noștri viitori și despre politicile noastre actuale în această privință”, a declarat duminică secretarul de stat Marco Rubio la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News, adăugând că administrația „nu este un mare fan al regimului cubanez”.
Când a fost întrebat care ar fi planul în cazul în care Cuba ar cădea, Casa Albă a făcut referire la comentariile lui Trump de duminică, conform cărora „nu crede că avem nevoie de vreo acțiune”.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că Trump „are multe opțiuni la dispoziție pentru a continua să ne protejeze patria de narcoticele ilicite care ucid zeci de mii de americani în fiecare an ” , repetând răspunsul pe care l-a dat la întrebările despre o posibilă schimbare de regim în Columbia .
Însă narcoticele nu sunt principala preocupare a majorității experților. Lawrence Gumbiner, însărcinat cu afaceri la ambasada SUA din Cuba în timpul primei administrații Trump, a avertizat că situația ar putea deveni „hazardată” dacă nu există un aparat militar și de securitate care să o susțină.
„Pe măsură ce economia continuă să scadă și dacă tactica administrației este de a continua să stranguleze din ce în ce mai tare, atunci cred că îi veți vedea pe cubanezi încercând să facă ceea ce au făcut timp de decenii, adică să iasă când pot, pe mare, pe calea aerului, în Mexic, în America Centrală, în Statele Unite oricum pot, doar pentru a avea un fel de oportunitate economică”, a spus Gumbiner.
În ultimii ani, Cuba a reușit să evite un colaps economic total în ciuda sancțiunilor paralizante impuse de SUA, însă capturarea lui Maduro de sâmbătă și controlul efectiv al SUA asupra Venezuelei se așteaptă să exacerbeze penuria tot mai mare de electricitate și bunuri de consum de bază de pe insulă.
Guvernul cubanez a recunoscut penurii suplimentare de energie electrică din ultimele zile, dar a respins și sugestiile conform cărora un colaps iminent. Într -o postare pe X de marți, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez Padilla, l-a acuzat pe Trump că „dă dovadă de ignoranță absolută cu privire la Cuba și repetă agenda mincinoasă a politicienilor cubanezi americani” în scrierea necrologului politic al Havanei.
În Statele Unite, există și scepticism cu privire la prăbușirea Cubei. Deși economia Cubei a stagnat, mișcările de protest de pe insulă nu au reușit anterior să impună nicio schimbare politică la Havana, iar predicțiile despre căderea iminentă a guvernului cubanez sunt o caracteristică a mandatului de aproape șapte decenii al regimului.
„Sunt încurcați, dar faptul că sunt falimentari nu înseamnă că sunt pe cale să se prăbușească”, a spus fostul deputat Joe Garcia, un democrat cubano-american și fost șef al Fundației Naționale Cubano-Americane.
Totuși, lipsa unui plan definit este subiect de controversă pentru criticii lui Trump, care îl consideră un simbol al unei președinții care a trecut de la un interes la altul.
„Nu există niciun plan pentru Venezuela, darămite pentru Cuba. Nu există un scop final. Nu există nicio strategie”, a declarat senatorul Richard Blumenthal (democrat din Connecticut), membru al Comisiei pentru Forțe Armate. „La propriu, ei inventează totul pe parcurs, oră de oră. Iar ideea că Cuba va cădea, cred, depășește orice visare ireală. Nu este nicio gândire.”
Aliații republicani, însă, s-au bazat pe rolul proeminent al lui Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, având încredere că acesta va fi pregătit pentru următorii pași în lupta împotriva Cubei.
„Nimeni nu înțelege Cuba mai bine decât secretarul Rubio. Nu vor acționa până când nu va fi momentul potrivit și vor fi pregătiți”, a declarat fostul reprezentant republican Carlos Curbelo din Florida.
Cuba, o țară în colaps
De la ascensiunea lui Hugo Chavez în Venezuela în 1999, Cuba a depins în mare măsură de Venezuela pentru petrol subvenționat, în schimbul profesioniștilor medicali cubanezi, consilierilor militari, forțelor de securitate și altor persoane. Fără petrolul venezuelean, economia Cubei, care se află deja într-o criză profundă, va intra probabil și mai mult în declin.
„Dacă aprovizionarea cu petrol ar înceta complet, economia cubaneză s-ar opri complet”, a declarat Pavel Vidal, fost economist al băncii centrale cubaneze, care predă la Universitatea Javeriana din Columbia. „Aceasta ar reprezenta o lovitură devastatoare pentru o economie cubaneză aflată deja în recesiune de șase ani și lipsită de capacitatea productivă, competitivitatea și valuta străină pentru a înlocui aceste fluxuri.”
În Cuba, unde oamenii obișnuiți sunt obișnuiți cu situația economică dificilă, mulți se pregătesc pentru condiții și mai grele în urma acțiunilor SUA în Venezuela. Insula și guvernul său au supraviețuit prăbușirii Uniunii Sovietice în anii 1990, când economia sa s-a contractat cu aproximativ 30%.
„Situația de aici va deveni foarte dificilă”, a spus Rey Rodriguez, măcelar. „Imaginați-vă ce ne așteaptă. Mai puțin petrol, mai multe întreruperi de curent... tinerii vor deveni și mai pesimiști.”
Conform serviciilor de urmărire prin satelit, nu există petroliere care să plece din Venezuela spre Cuba. Aceasta nu înseamnă că nu s-au strecurat „nave fantomă” cu transponderele oprite.
Venezuela trimite de obicei trei sau patru petroliere pe lună, ceea ce înseamnă 30.000 până la 35.000 de barili pe zi.
„De aceea este atât de importantă aprovizionarea cu Venezuela, deoarece acele 30.000 până la 35.000 de barili pe zi reprezintă 50% din deficitul de petrol pe care îl are Cuba”, a spus Piñón. Restul este furnizat de Mexic și Rusia.
Cu câteva săptămâni înainte de acțiunile SUA în Venezuela, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a prezentat o perspectivă sumbră asupra economiei în timpul unui discurs la Adunarea Națională, afirmând că produsul intern brut al țării a scăzut cu peste 4%, inflația a crescut vertiginos și economia este „parțial paralizată”.
Cubanezii, aflați sub sancțiuni americane de zeci de ani, se confruntă în ultimii ani cu o lipsă severă de alimente, medicamente și combustibil, deoarece insula dependentă de importuri și-a înregistrat o scădere a veniturilor în valută străină cu aproximativ 30%.
Sectorul turistic, a doua cea mai importantă sursă de venit pentru guvern, a avut de suferit în ultimii ani și ar putea scădea și mai mult dacă condițiile de pe insulă se înrăutățesc.
Cuba se confruntă, de asemenea, cu o serie de boli transmise de țânțari, inclusiv virusurile dengue și chikungunya, care au afectat aproape o treime din populație. Situația s-a înrăutățit din cauza incapacității guvernului de a curăța grămezile de gunoaie care se acumulează pe străzi și de a desfășura campanii de fumigație.
În ultimul an, cubanezii s-au confruntat cu pene de curent prelungite din cauza centralelor electrice pe petrol îmbătrânite ale insulei. Rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit de mai multe ori anul trecut din cauza infrastructurii învechite și a lipsei de combustibil. Scăderea importurilor de petrol din Venezuela, Rusia și Mexic a dus la raționalizarea energiei electrice. Capitala, Havana, cândva izolată de pene de curent, se confruntă acum cu 10 ore sau mai mult fără electricitate în fiecare zi. În alte părți ale țării, penele de curent pot dura până la 20 de ore.
Livrările de petrol din Venezuela se vor opri probabil dacă Trump își obține scopul.
Mexicul, al doilea cel mai mare furnizor de petrol al Cubei, se confruntă și el cu presiuni din partea lui Trump. Acesta a sugerat recent că SUA pot lua măsuri împotriva țării, spunând că drogurile „curg” prin Mexic și că „va trebui să facem ceva”.
Un răspuns sfidător al guvernului
În ziua în care Maduro a fost capturat, președintele Cubei a condamnat și denunțat acțiunile SUA într-un discurs sfidător . Díaz-Canel a spus că acțiunile SUA nu au avut legătură cu Maduro, guvernul său sau chiar traficul de droguri, ci că „obiectul obscur al dorinței imperialiste era petrolul venezuelean, pământurile și resursele naturale ale Venezuelei”.
Díaz-Canel a mai spus că „pentru Venezuela și, bineînțeles, și pentru Cuba, suntem dispuși să ne dăm propriul sânge, chiar și propriile vieți, la un preț foarte mare”.
Guvernul cubanez a anunțat că 32 dintre militarii și membrii forțelor de securitate au fost uciși sâmbătă.
Presa de stat cubaneză, inclusiv televiziunea și ziarul oficial Granma, au publicat fotografii cu cei 32 de ofițeri uciși, împreună cu numele, vârstele și gradele lor.
Într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press”, Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, a refuzat să spună ce fel de acțiuni suplimentare ar putea întreprinde SUA împotriva Cubei.
„Nu am de gând să vă vorbesc despre care vor fi pașii noștri viitori și despre politicile noastre actuale în această privință”, a spus el. „Dar nu cred că este un mister faptul că nu suntem mari fani ai regimului cubanez.”
Cuba este deja supusă unor sancțiuni severe din partea SUA, dar există și alte măsuri pe care SUA le poate lua. În timpul primei administrații a lui Trump, SUA au interzis toate zborurile către Cuba, cu excepția Havanei.
La Havana, fostul diplomat cubanez de rang înalt, Carlos Alzugaray, a declarat pentru NBC News: „Trebuie să vedem ce repercusiuni va avea acest lucru. Dar lumea nu s-a sfârșit așa cum părea și așa cum ar dori să o prezinte Marco Rubio și Donald Trump.”
„Cred că folosesc intimidarea pentru a vedea dacă pot afecta relațiile dintre Venezuela și Cuba, care aș spune că nu sunt afectate în prezent, deoarece Cuba și majoritatea cubanezilor susțin Venezuela în condamnarea agresiunii SUA”, a spus el.
Alzugaray a adăugat că guvernul Cubei ar trebui să se afle în mijlocul unor conversații și consultări intense cu aliații săi, precum China și Rusia.
Cuba, cu o economie de tip sovietic, nu a fost dispusă să relaxeze restricțiile impuse sectorului privat și să își deschidă economia investițiilor străine, așa cum au îndemnat-o mulți aliați precum Vietnamul și China.
Economistul Vidal a spus că, atunci când URSS s-a prăbușit, economia cubaneză a avut nevoie de patru ani pentru a atinge fundul stării de fond și a începe să se redreseze. Turismul, remitențele și investițiile străine au contribuit la salvarea economiei de la colaps în acei ani, lucru care nu s-a mai întâmplat de data aceasta.
„Astăzi, există o neîncredere larg răspândită în rândul aliaților internaționali ai guvernului cubanez în ceea ce privește viabilitatea modelului său economic și a finanțelor sale”, a spus Vidal. „În anii 1990, exista o conducere politică mai puternică și mai respectată, atât la nivel național, cât și internațional, ceea ce nu este cazul acum.”