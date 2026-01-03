Antena 3 CNN Externe Donald Trump și Marco Rubio au anunțat că, după Venezuela, urmează Cuba și Columbia. Gustavo Petro "să își păzească fundul"

Donald Trump și Marco Rubio au anunțat că, după Venezuela, urmează Cuba și Columbia. Gustavo Petro "să își păzească fundul"

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 20:15 03 Ian 2026 Modificat la 20:19 03 Ian 2026
donald trump si marco rubio
Trump: „Cuba va fi ceva despre care vom ajunge să vorbim”. FOTO: Hepta

Donald Trump a sugerat, sâmbătă, în cadrul conferinței de presă despre capturarea lui Nicolas Maduro, că ar putea urma și alte ținte în America Latină pentru armata SUA, precum Cuba sau Columbia.

Răspunzând la o întrebare din partea unui reporter care a spus că este din Cuba, Trump i-a spus: „Cuba va fi ceva despre care vom ajunge să vorbim”.

„Vrem să ajutăm oamenii din Cuba, vrem să-i ajutăm și pe oamenii care au fost forțați să părăsească Cuba".

La rândul său, secretarul de Stat Marco Rubio a intervenit spunând că “atunci când președintele vorbește, ar trebui să-l luați în serios”, adăugând că mulți dintre gardienii care l-au ajutat să-l protejeze pe Maduro erau cubanezi.

„Dacă aș locui în Havana și aș fi în guvern, aș fi cel puțin îngrijorat”, a adăugat Marco Rubio, potrivit BBC.

Donald Trump l-a amenințat pe președintele Columbiei

O altă țară care ar putea fi ținta intervenției americane ar putea fi și Columbia, a mai sugerat Donald Trump.

Liderul columbian, Gustavo Petroar, trebui să “își păzească fundul”, a avertizat Donald Trump.

"Deţine fabrici unde produce cocaină. (...) Produce cocaină şi o expediază în Statele Unite, aşa că trebuie să-şi păzească fundul", a insistat Trump, referindu-se la şeful statului columbian.

Preşedintele columbian a declarat sâmbătă că nu este îngrijorat de ceea ce Nicolas Maduro ar putea spune autorităţile americane despre el.

"Nu sunt deloc îngrijorat", a scris Petro pe platforma X, unde a răspuns unui mesaj al jurnalistului Hassan Nassar, care a afirmat că preşedintele columbian "trebuie să fie foarte îngrijorat de ceea ce ar putea spune şeful Cartelului de los Soles" în Statele Unite.

 

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Cuba Columbia Donald Trump America latina

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close