Donald Trump și Marco Rubio au anunțat că, după Venezuela, urmează Cuba și Columbia. Gustavo Petro "să își păzească fundul"

1 minut de citit Publicat la 20:15 03 Ian 2026 Modificat la 20:19 03 Ian 2026

Trump: „Cuba va fi ceva despre care vom ajunge să vorbim”. FOTO: Hepta

Donald Trump a sugerat, sâmbătă, în cadrul conferinței de presă despre capturarea lui Nicolas Maduro, că ar putea urma și alte ținte în America Latină pentru armata SUA, precum Cuba sau Columbia.

Răspunzând la o întrebare din partea unui reporter care a spus că este din Cuba, Trump i-a spus: „Cuba va fi ceva despre care vom ajunge să vorbim”.

„Vrem să ajutăm oamenii din Cuba, vrem să-i ajutăm și pe oamenii care au fost forțați să părăsească Cuba".

La rândul său, secretarul de Stat Marco Rubio a intervenit spunând că “atunci când președintele vorbește, ar trebui să-l luați în serios”, adăugând că mulți dintre gardienii care l-au ajutat să-l protejeze pe Maduro erau cubanezi.

„Dacă aș locui în Havana și aș fi în guvern, aș fi cel puțin îngrijorat”, a adăugat Marco Rubio, potrivit BBC.

Donald Trump l-a amenințat pe președintele Columbiei

O altă țară care ar putea fi ținta intervenției americane ar putea fi și Columbia, a mai sugerat Donald Trump.

Liderul columbian, Gustavo Petroar, trebui să “își păzească fundul”, a avertizat Donald Trump.

"Deţine fabrici unde produce cocaină. (...) Produce cocaină şi o expediază în Statele Unite, aşa că trebuie să-şi păzească fundul", a insistat Trump, referindu-se la şeful statului columbian.

Preşedintele columbian a declarat sâmbătă că nu este îngrijorat de ceea ce Nicolas Maduro ar putea spune autorităţile americane despre el.

"Nu sunt deloc îngrijorat", a scris Petro pe platforma X, unde a răspuns unui mesaj al jurnalistului Hassan Nassar, care a afirmat că preşedintele columbian "trebuie să fie foarte îngrijorat de ceea ce ar putea spune şeful Cartelului de los Soles" în Statele Unite.