Bulgaria a lansat o viză pentru nomazi digitali. Cine este eligibil și cum se poate aplica

Bulgaria, care de la 1 ianuarie a trecut la moneda euro, a lansat și o viză pentru nomazi digitali. FOTO: Getty Images

Bulgaria, care de la 1 ianuarie a trecut la moneda euro, a lansat și o viză pentru nomazi digitali. Țara devine astfel o destinație atractivă pentru vizitatori și se alătură altor state europene în care ai putea lucra de la distanță, scrie Euronews.

Aplicațiile pentru viza pentru nomazii digitali sunt deschise.

Țara este atractivă printr-un cost al vieții semnificativ mai mic decât în alte state europene, prin orașe tinere care oferă servicii tot mai dezvoltate pentru munca remote și destinații spectaculoase de weekend, de la lanțuri muntoase abrupte la stațiuni de litoral pline de viață.

Cine este eligibil să aplice pentru viza de nomad digital în Bulgaria?

Solicitanții trebuie să fie cetățeni din afara UE/SEE care lucrează de la distanță și își câștigă veniturile din afara Bulgariei.

În acest cadru, există trei criterii de eligibilitate: angajați la distanță ai unor companii înregistrate în afara UE, SEE și Elveției; proprietari de companii sau persoane care dețin mai mult de 25% dintr-o afacere înregistrată în străinătate; și freelanceri ori profesioniști independenți care au furnizat servicii către clienți din afara Bulgariei timp de cel puțin un an înainte de depunerea cererii.

Aplicanții trebuie să prezinte și dovezi privind un venit anual de cel puțin 50 de ori salariul minim lunar din Bulgaria, care este în prezent de 620 de euro, ceea ce face ca minimul anual să fie de 31.000 de euro.

Cum aplici pentru viza de nomad digital în Bulgaria

Procesul de aplicare pentru viza de nomad digital are două etape.

Mai întâi, cei interesați trebuie să obțină o viză de lungă ședere de tip D de la o ambasadă sau un consulat bulgar din țara de origine, un proces care poate dura între patru și opt săptămâni. Această viză le permite străinilor să intre în Bulgaria și să aplice pentru rezidență.

Odată ajunși în Bulgaria, trebuie să solicite un permis de ședere în cadrul programului Digital Nomad Visa în termen de 14 zile de la sosire.

Documentele necesare includ dovada cazării în Bulgaria (de exemplu, un contract de închiriere, o rezervare la hotel sau dovada deținerii unei proprietăți), un certificat de cazier judiciar din țara de rezidență și traduceri în limba bulgară a documentelor străine și daca e nevoie, autentificarea lor notarială.

De asemenea, trebuie să demonstrezi că îndeplinești pragul oficial minim de venit.

Potrivit site-ului de recomandări pentru munca remote Citizen Remote, solicitanții trebuie să prezinte și dovada unei asigurări de sănătate care să acopere durata șederii în Bulgaria, și care e valabilă în întregul spațiu Schengen/UE.

În etapa finală, nomazii digitali pot solicita un card de identificare. Întregul proces poate dura peste trei luni.

Permisul de ședere este acordat inițial pentru un an și poate fi reînnoit pentru încă un an, atât timp cât condițiile de eligibilitate continuă să fie îndeplinite.