Axios: Trump l-a refuzat pe Putin, care i-a propus să aducă în Rusia uraniul din Iran: „Președintele SUA nu face înțelegeri proaste”

2 minute de citit Publicat la 00:21 14 Mar 2026 Modificat la 00:21 14 Mar 2026

Putin și Trump la summit-ul de la Anchorage, Alaska, august 2025. Mai recent, săptămâna aceasta, președintele SUA a refuzat oferta ca uraniul din Iran să fie transferat în Rusia. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump l-a refuzat, săptămâna aceasta, pe omologul rus Vladimir Putin, care i-a propus transferul în Rusia al uraniului îmbogățit deținut de Iran, scrie Axios.

Trump și Putin au discutat la telefon timp de aproximativ o oră, iar liderul rus a venit cu propunerea de transfer al uraniului iranian, ca parte a unui acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, adaugă publicația citată.

„Nu este prima dată când ni se face o astfel de propunere. Nu a fost acceptată. Poziția SUA este că trebuie să vedem securizat acest uraniu”, a declarat un oficial american pentru Axios.

„Președintele (Trump) vorbește cu toată lumea: cu (liderul chinez) Xi, cu Putin, cu europenii și este întotdeauna dispus să facă o înțelegere. Dar trebuie să fie o înțelegere bună. Președintele nu face înțelegeri proaste”, a adăugat oficialul american.

Rusia s-a mai oferit să preia uraniul din Iran

Axios amintește că Rusia a venit cu propuneri similare în timpul negocierilor dintre SUA și Iran din luna mai a anului trecut, înaintea războiului de 12 zile din iunie 2025, în care Israelul și apoi Statele Unite au atacat instalațiile nucleare ale republicii islamice.

De asemenea, Moscova și-a reiterat oferta în săptămânile dinaintea începerii războiului actual.

În ultima rundă de discuții care a precedat conflictul declanșat în 28 februarie, Iranul a respins ideea transferului în Rusia și a propus, în schimb, scăderea concentrației uraniului în propriile instalații, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Nu este clar dacă Iranul ar accepta propunerea rusească în prezent, notează Axios.

Securizarea uraniului din Iran este unul dintre obiectivele războiului SUA în Iran

Cele 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% din Iran ar fi suficiente pentru a fabrica peste 10 bombe atomice, însă numai după îmbogățirea la gradul militar de 90%.

Securizarea materialului fisionabil este unul dintre principalele obiective de război ale SUA și Israelului.

În teorie, oferta lui Putin ar putea facilita eliminarea stocului nuclear al Iranului fără intervenția terestră a SUA sau a Israelului pe teritoriul republicii islamice.

Rusia este deja o putere nucleară și a stocat anterior uraniul slab îmbogățit al Iranului în cadrul acordului nuclear din 2015.

Această experiență o recomandă drept una dintre puținele țări cu capacitatea tehnică de a găzdui materialul fisionabil.

Secretarul american al Apărării: Nu voi spune niciodată cât de departe suntem dispuși să mergem în Iran. Avem opțiuni

Între timp, SUA și Israelul au discutat despre trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a captura uraniul, acțiunea urmând să aibă loc într-o etapă ulterioară a războiului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri că SUA „au o serie de opțiuni” pentru a prelua controlul asupra uraniului deținut de regimul de la Teheran.

El a amintit că Iranul avea, la rândul său, posibilitatea să-și predea în mod voluntar stocul de uraniu.

„Nu au fost dispuși să facă asta în negocieri. Nu voi spune niciodată acestui grup (conducerea iraniană, n.r.) sau lumii ce suntem dispuși să facem sau cât de departe suntem dispuși să mergem. Însă, cu siguranță, avem opțiuni”, a afirmat Hegseth.

Într-un interviu difuzat vineri de Fox News Radio, Trump a sugerat că asigurarea uraniului puternic îmbogățit nu este în prezent o prioritate de top.

„Nu ne concentrăm pe asta, dar la un moment dat am putea s-o facem”, a declarat el.

În același interviu, președintele SUA a admis că, probabil, Rusia ajută Iranul în război, după ce anterior presa internațională a relatat că Moscova furnizează Teheranului informații pentru a ținti forțele americane.