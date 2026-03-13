Trump recunoaște că Rusia ajută, probabil, Iranul în război împotriva SUA. "Cred că Putin se gândește că și noi ajutăm Ucraina, nu?"

1 minut de citit Publicat la 18:50 13 Mar 2026 Modificat la 18:50 13 Mar 2026

Donald Trump nu s-a arătat deranjat de informațiile conform cărora regimul lui Vladimir Putin ajută Iranul în război împotriva SUA. Foto colaj: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat că este conștient de posibilitatea ca Rusia să ajute Iranul împotriva forțelor americane și israeliene în războiul din Orientul Mijlociu, dar nu s-a arătat prea deranjat de o astfel de situație, scrie Agerpres, care citează Reuters și AFP.

Trump a evocat eventuala implicare a regimului președintelui Vladimir Putin în război în cadrul unui interviu radiofonic la Fox News, în emisiunea "The Brian Kilmeade Show".

Concret, președintele SUA a afirmat că "este posibil" ca președintele rus Vladimir Putin "să ajute un pic" Iranul, dar a lăsat să se înțeleagă că nu are nimic de obiectat.

"Cred că este posibil ca el să-i ajute un pic, da, îmi imaginez", a afirmat președintele american.

"Probabil, (Putin) se gândește probabil că și noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?", a adăugat el.

"Ei o fac și noi o facem", a conchis Trump, pe un ton care a indicat nu îl deranjează prea mult sprijinul acordat de Moscova Teheranului.

Nu este prima oară când Donald Trump tratează cu lejeritate probabilitatea ca Rusia să sprijine Iranului în riposta sa la ofensiva israeliano-americană.

Presa internațională: Rusia ajută Iranul cu informații drespre localizarea navelor și avioanelor SUA

Duminică, liderul de la Casa Albă a spus:"Nu este mare lucru, dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână".

Mai multe publicații internaționale, între care The Washington Post, au relatat că Rusia furnizează Iranului informații despre amplasarea forțelor și echipamentelor militare americane, cu referire inclusiv la nave și avioane de luptă, în conflictul în desfășurare în Orientul Mijlociu.

La rândul său, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a indicat că regimul Putin și-ar fi pus la dispoziția Teheranului expertiza în materie de drone, dobândită în războiul din Ucraina.

Trump spune că nu are nevoie de ajutorul Ucrainei pentru doborârea dronelor iraniene

Statele Unite nu au nevoie de ajutor în apărarea împotriva dronelor, a declarat Donald Trump în interviul de la Fox News, când a fost întrebat dacă Ucraina contribuie la astfel de operațiuni.

Reacția sa vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase, luni, că 11 țări, între care SUA și unele state europene, au cerut ajutor Kievului împotriva atacurilor cu drone iraniene, domeniu în care armata ucraineană are o expertiză bogată.

La solicitările unor țări din Golf, vizate de drone iraniene de la începutul războiului declanșat la 28 februarie, Kievul a trimis, săptămâna aceasta, experți militari în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.