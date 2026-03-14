Un turist britanic a fost arestat în Dubai pentru că a filmat cu telefonul atacul iranian cu rachete. Ce pedeapsă riscă

Un turist britanic, în vârstă de 60 de ani, a fost arestat după ce a filmat cu telefonul atacul iranian cu rachete și a distribuit imaginile pe rețelele sociale. El a fost acuzat în temeiul unei legi care interzice publicarea sau partajarea de materiale care ar putea perturba securitatea publică, potrivit CNN.

Lana Nusseibeh, ministrul de stat al Emiratelor Arabe Unite la UE, a declarat pentru BBC că este „conștientă” de existența “unor încălcări” ale legii, dar nu a comentat în mod specific cazul britanicului. Ea a spus că reglementările au fost introduse pentru siguranța publică. „Cel mai bun sfat al meu pentru toți cei de aici, pe care îi primim cu brațele deschise... este să urmați instrucțiunile. Instrucțiunile sunt acolo pentru siguranța și protecția voastră.”

Pedeapsa pentru încălcarea legilor privind criminalitatea cibernetică în Emiratele Arabe Unite este de minimum doi ani de închisoare, precum și o amendă de 200.000 de dirhami din Emiratele Arabe Unite (aproximativ 54.000 de dolari).

Într-un interviu acordat postului de radio britanic LBC, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în Marea Britanie, Mansoor Abulhoul, a declarat că „Emiratele Arabe Unite sunt foarte sigure”.

El a spus: „În Emiratele Arabe Unite există linii directoare și reglementări pentru a asigura siguranța oamenilor” și că Emiratele Arabe Unite descurajează oamenii să filmeze pentru a nu fi loviți de „căderea molozului”.

Vinerea trecută, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a avertizat oamenii să nu difuzeze fotografii sau videoclipuri care arată locurile atacurilor sau informații inexacte care ar putea provoca panică.

Un alt avertisment guvernamental, difuzat prin e-mailuri, mesaje text și anunțuri publice, spunea: „republicarea informațiilor nesigure poate duce la acțiuni în justiție și poate compromite securitatea și stabilitatea națională. Respectarea ajută la menținerea comunității în siguranță și stabilitate.”

Și un alt mesaj a avertizat oamenii să „gândească înainte să împărtășească imaginile. Răspândirea zvonurilor este o crimă”.

Într-o postare pe X, Ambasada Regatului Unit în Emiratele Arabe Unite a declarat: „Autoritățile din Emiratele Arabe Unite avertizează împotriva fotografierii, postării sau partajării imaginilor cu locurile incidentelor sau ale daunelor provocate de proiectile, precum și cu clădirile guvernamentale și misiunile diplomatice. Cetățenii britanici sunt supuși legilor din Emiratele Arabe Unite, iar încălcările pot duce la amenzi, închisoare sau deportare”.

Peste 1.800 de drone și rachete au fost lansate asupra Emiratelor Arabe Unite de la începutul războiului, a declarat vineri ministerul apărării din țară pe X. Șase persoane au fost ucise și 141 au fost rănite.

Orașul Dubai, unul dintre cele mai cunoscute centre de turism și lux din lume, se confruntă cu un moment dificil. După ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iran, zeci de mii de turiști și rezidenți străini au părăsit Emiratele Arabe Unite.