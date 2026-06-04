Doi oameni de știință au încercat să introducă în SUA virusul mpox inactivat. Lucrau pentru Guvern

Ilustrare grafică a virusului mpox. Sursă: Getty Images

Doi oameni de știință care lucrează într-un laborator al guvernului SUA au fost acuzați că au introdus ilegal în țară, din Africa, fiole cu virus mpox inactivat și că au mințit în timpul unor interviuri cu anchetatorii pe un aeroport din Michigan, scrie CNN.

O plângere penală a fost desecretizată la o instanță federală din Detroit împotriva lui Vincent Munster, șeful secției de ecologie virală de la Rocky Mountain Laboratories, și a lui Claude Kwe, care lucrează alături de el.

Munster și Kwe au fost opriți pe Detroit Metropolitan Airport în ianuarie, după un zbor din Paris și o ședere de nouă zile în Republica Congo. Un focar de mpox a fost asociat cu peste 2.000 de decese în această regiune vastă din Africa Centrală, deși un val epidemic de doi ani a fost declarat încheiat în aprilie.

Munster a negat „ferm” că s-ar fi întors în SUA cu materiale biologice sau mostre, potrivit FBI într-un document depus la dosar.

Totuși, testele au arătat ulterior că Munster și Kwe transportau fiole cu mpox inactivat, susține FBI, fără să le declare și fără să obțină aprobările necesare.

„Orice încercare deliberată de a ascunde și introduce materiale biologice în Statele Unite fără autorizare reprezintă o încălcare a încrederii publice și ar fi putut pune populația în pericol”, a declarat Marcus Sykes de la Oficiul Inspectorului General din cadrul Department of Health and Human Services.

Cei doi nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Ei urmează să apară miercuri în fața instanței federale din Missoula, Montana.

„Acest caz este în prezent investigat, iar NIH cooperează pe deplin cu autoritățile de aplicare a legii”, a transmis National Institutes of Health, instituția care coordonează laboratorul. „Pentru că este o anchetă în desfășurare și un dosar de personal, nu putem oferi deocamdată informații suplimentare.”

În documentele depuse de guvern nu se precizează de ce Munster și Kwe ar fi vrut să aducă virusul mpox inactivat în laboratorul lor. Totuși, cei doi sunt virusologi cu experiență în cercetarea mpox, au precizat anchetatorii FBI.

Munster le-a spus anchetatorilor de pe aeroportul din zona Detroit că toate documentele necesare erau în laptopul său, „dar nu aveți nevoie de ele. Fac asta tot timpul”, ar fi declarat el, potrivit FBI.

„Este rezonabil să credem că afirmațiile lui Munster privind existența documentelor necesare pentru autoritățile vamale au fost în mod material false”, a precizat FBI.

Ce este virusul mpox

Cele mai frecvente simptome ale mpox, potrivit World Health Organization, sunt erupția cutanată și febra, însă boala poate provoca uneori forme grave. Majoritatea pacienților se recuperează complet.

Mpox, cunoscut anterior ca variola maimuței, a fost identificat pentru prima dată de cercetători în 1958, în timpul unor focare de boală „asemănătoare variolei” la maimuțe. Până în urmă cu câțiva ani, majoritatea cazurilor la oameni erau înregistrate în Africa Centrală și de Vest, la persoane care intrau în contact apropiat cu animale infectate.

În 2022, virusul a fost confirmat pentru prima dată ca putându-se transmite și pe cale sexuală, ceea ce a declanșat focare în peste 70 de țări care nu raportaseră anterior cazuri de mpox.