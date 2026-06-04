CNAIR anunţă că 214 treceri de pietoni, din judeţe din centrul ţării, vor fi iluminate pe timp de noapte, prin sisteme fotovoltaice

1 minut de citit Publicat la 11:14 04 Iun 2026 Modificat la 11:14 04 Iun 2026

CNAIR anunţă că 214 treceri de pietoni, din judeţe din centrul ţării, vor fi iluminate pe timp de noapte. Sursa foto: CNAIR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis că 214 treceri de pietoni vor fi iluminate pe timp de noapte, în centrul țării. "Suntem în plin proces de montare de corpuri de iluminat (alimentate prin sisteme fotovoltaice) în zona tuturor trecerilor de pietoni care nu beneficiază încă de astfel de sisteme", a anunţat CNAIR. Locaţiile care vor fi astfel amenajate se află în judeţele Braşov, Harghita, Covasna, Sibiu şi Mureş.

"Peste 200 de treceri de pietoni vor fi iluminate pe timp de noapte, în centrul țării.

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Suntem în plin proces de montare de corpuri de iluminat (alimentate prin sisteme fotovoltaice) în zona tuturor trecerilor de pietoni care nu beneficiază încă de astfel de sisteme.

În total vor fi iluminate 214 locații, după cum urmează:

▪ în județul Brașov: 22

▪ în județul Harghita: 39

▪ în județul Covasna: 40

▪ în județul Sibiu: 49

▪ în județul Mureș: 64

Amenajările includ și refacerea marcajelor rutiere și completarea lor cu semnalizare suplimentară pentru atenționarea conducătorilor auto.

Acest proiect este finanțat prin PNRR și este derulat de CNAIR SA pe toate drumurile naționale din România", a comunicat CNAIR.