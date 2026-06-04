Rusia a atacat Ucraina cu mai multe drone și rachete decât până acum și nu o face oricum. Totul e într-o ordine calculată

Rusia a atacat Ucraina cu mai multe drone și rachete decât până acum și nu o face oricum. FOTO: Profimedia Images

Atacurile aeriene ale Rusiei au crescut puternic în ultimele luni. Moscova a lovit Ucraina cu mai multe drone și rachete de mare viteză decât a făcut-o până acum, în timp ce armata rusă are dificultăți în a obține progrese importante pe front, scrie CNN.

Loviturile masive sunt gândite pentru a copleși apărarea antiaeriană ucraineană. Rusia lansează mai întâi valuri mari de drone, apoi rachete balistice rapide și, la final, rachete de croazieră. Totul este făcut într-o ordine calculată, pentru ca mai multe proiectile să treacă de sistemele de apărare și să provoace pagube cât mai mari.

Cel mai recent atac, produs marți, a inclus și opt rachete „Zircon”, arme hipersonice foarte greu de doborât și suficient de puternice pentru a distruge portavioane. Potrivit autorităților ucrainene, a fost cel mai mare număr de rachete Zircon folosit vreodată într-un singur atac. Niciuna dintre cele opt nu a fost interceptată.

Atacul s-a soldat cu 23 de morți și 151 de răniți în întreaga țară, au anunțat autoritățile ucrainene. Experții spun că, dincolo de distrugerile imediate, aceste lovituri fac parte dintr-o strategie mai amplă a Rusiei, și anume să provoace teamă în rândul populației și să crească presiunea asupra liderilor de la Kiev pentru a pune capăt războiului.

Un motiv important pentru intensificarea atacurilor aeriene este faptul că Rusia nu mai reușește să avanseze semnificativ pe câmpul de luptă, a explicat Thomas Withington, expert militar la Royal United Services Institute, un centru de analiză din Marea Britanie. În aprilie, Ucraina a recucerit pentru prima dată din 2024 mai mult teritoriu decât a ocupat Rusia.

„Asta înseamnă că, pentru Rusia, capacitatea de a pune presiune militară asupra Ucrainei pe front este mai mică”, a spus Withington pentru CNN. În opinia sa, folosirea atacurilor aeriene a devenit una dintre puținele metode prin care Moscova mai poate încerca să producă un efect strategic asupra Ucrainei.

La începutul acestui an, Rusia lansa aproximativ 5.000 de drone Shahed pe lună. Luna trecută, numărul a crescut la peste 8.000, potrivit unei analize a Center for Strategic and International Studies, un think tank din Washington.

Chiar dacă unele drone trec de apărare și provoacă victime și pagube, experții de la RUSI și CSIS spun că apărarea antiaeriană a Ucrainei rezistă remarcabil, având în vedere amploarea atacurilor. Ucraina continuă să doboare aproximativ 90% dintre drone în fiecare lună și folosește războiul electronic pentru a devia unele atacuri departe de zonele locuite.

Problemele sunt mai mari în cazul rachetelor balistice și al rachetelor hipersonice Zircon. Acestea zboară cu viteze foarte mari și pot fi doborâte doar cu sisteme de apărare moderne și interceptoare avansate.

Atacurile de marți au inclus 41 de rachete balistice, mai multe decât a lansat Rusia în întreaga lună precedentă. Treizeci dintre ele și-au atins țintele. În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus pentru CBS News că Ucraina primește doar aproximativ 60-65 de rachete interceptoare pe lună, din cauza limitelor de producție.

„Nu sunt suficiente rachete pentru sistemele Patriot; multe au fost folosite în Orientul Mijlociu”, a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat. El a adăugat că Rusia folosește rachete balistice mai ales împotriva regiunilor mai slab protejate.

Experții spun că, atunci când resursele de apărare sunt limitate, Kievul este în mod normal mai bine apărat decât alte regiuni. Capitala este o țintă strategică majoră și sediul conducerii politice a Ucrainei.

Chiar și așa, mai multe proiectile rusești au trecut marți de apărare și au avariat clădiri rezidențiale și comerciale înalte din Kiev. Au izbucnit incendii, iar mai multe mașini au ars pe străzi. Ministerul rus al Apărării a susținut că a fost lovită și infrastructură militară.

Un detaliu îngrijorător a fost că apărarea antiaeriană a Kievului a părut mai puțin activă în timpul ultimului val de atacuri de marți dimineață. Producători CNN aflați în oraș au auzit explozii repetate, dar nu și sunetul sistemelor de apărare care trăgeau.

În alte zone ale Ucrainei, atacurile au provocat numeroase victime în orașul Dnipro și au lovit instalații energetice din regiunea Harkov, au transmis autoritățile.

Rusia vrea să „crească presiunea asupra publicului”

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a ordonat miercuri îmbunătățirea sistemelor de comandă și control ale apărării antiaeriene. El a subliniat că Ucraina se confruntă cu un deficit de sisteme moderne de apărare și de rachete pentru acestea.

Zelenski a cerut din nou ajutorul aliaților. El a avertizat de mai multe ori că Ucraina are stocuri foarte limitate de sisteme Patriot și de rachete interceptoare PAC-3. „Europa are nevoie de propriile capacități antibalistice, pentru ca acest război să se poată încheia. Iar noi avem neapărat nevoie de ajutorul Statelor Unite pentru rachetele destinate sistemelor Patriot”, a transmis Zelenski.

Thomas Withington spune că guvernul ucrainean are motive clare să continue presiunea asupra aliaților pentru mai multe interceptoare. În opinia sa, la nivelul actual al atacurilor, Ucraina nu va avea niciodată suficiente rachete de apărare.

„Trebuie găsit un echilibru între ceea ce există, ceea ce poate fi cumpărat și ceea ce poate fi produs”, a explicat el.

Unii analiști au avertizat deja că stocurile americane de interceptoare au fost reduse de conflictele din Orientul Mijlociu, inclusiv de confruntarea cu Iranul și de războiul de 12 zile dintre Israel și Iran de anul trecut. În plus, producerea unor noi rachete durează.

Ministerul rus al Apărării a susținut că atacul masiv de marți a vizat obiective ucrainene de apărare, militare, de combustibil și de transport din mai multe regiuni. Moscova a spus că a folosit arme de mare precizie, cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete hipersonice.

Rusia a prezentat atacul și ca pe o ripostă la o lovitură asupra unui cămin din orașul Starobilsk, aflat în regiunea Luhansk ocupată de Rusia. Moscova a susținut că acolo au murit 21 de persoane. Ucraina a spus, la acel moment, că a lovit o unitate militară rusă și că țintește doar infrastructură militară.

Chiar dacă Moscova vorbește despre represalii, experții spun că atacurile aeriene masive ale Rusiei au loc constant, nu doar ca răspuns la anumite lovituri ucrainene. Ele fac parte dintr-o strategie mai amplă de a forța Kievul să accepte condițiile Kremlinului. „Vor să crească presiunea asupra publicului”, a spus Yasir Atalan, analist la CSIS. Ideea este că frica tot mai mare în rândul civililor ar putea pune presiune pe guvernul Zelenski să încheie războiul în termenii Rusiei.

„Asta încearcă Rusia să facă prin aceste atacuri aeriene”, mai ales atunci când lovește orașe și infrastructură energetică, a spus Atalan. „Când vor exista negocieri, vor să obțină un rezultat mai favorabil.”