Orașul din România unde șomajul a scăzut sub 1%. Primar: ”Avem nu doar forță de muncă, ci forță de muncă specializată”

Orașul găzduiește în prezent investiții din numeroase domenii. Sursa foto: Getty Images

Craiova găzduiește o nouă ediție a Intelligent Money Academy, proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România, care reunește 200 de antreprenori, manageri și profesioniști din regiune, alături de peste 20 de speakeri și traineri.

Evenimentul își propune să ofere soluții concrete pentru dezvoltarea afacerilor și să creeze un spațiu de dialog pe teme esențiale pentru mediul de business, de la finanțare și fiscalitate până la digitalizare și resursa umană.

În deschiderea conferinței, jurnalistul Adrian Ursu a evidențiat evoluția economică a municipiului Craiova, pe care l-a descris drept un oraș cu o dinamică spectaculoasă.

„Deschidem sesiunea aceasta vorbind despre un oraș cu o dinamică spectaculoasă și mă bucur să o salut pe doamna primar Lia Olguța Vasilescu, pentru că a reușit Craiova să se urce pe harta României până și în sectorul turistic, acolo unde nu te-ai fi așteptat de la un oraș de câmpie, dar și din punct de vedere al dezvoltării economice. Și asta se vede în multe dintre cifrele statistice pe care le putem citi: produs intern brut, aport la bugetul național din taxe și impozite, număr de firme în creștere”, a afirmat Adrian Ursu.

25% din economia Craiovei la ora actuală este ajutată de turism

Invitată la eveniment, Lia Olguța Vasilescu, a prezentat câteva dintre rezultatele dezvoltării economice a orașului și impactul pe care turismul îl are în prezent asupra economiei locale.

„Într-adevăr, pe toți indicatorii stăm foarte bine. Și pentru că v-ați referit la partea turistică, vreau să vă spun că 25% din economia Craiovei la ora actuală este ajutată de turism. Mă refer aici la hoteluri, restaurante și comerț, iar până acum niște ani nici nu ne puteam închipui că ne vom putea baza atât de mult pe turiști și că vom avea de ce să primim turiști. Toate evenimentele pe care primăria le-a organizat în ultima vreme și despre care mulți au spus că nu sunt decât bani aruncați ajută astăzi aproape un sfert din economia orașului”, a declarat edilul.

”Ne place să spunem că producem orice”

Primarul a vorbit și despre diversificarea activității industriale din Craiova, afirmând că orașul găzduiește în prezent investiții din numeroase domenii.

„Nouă, la Craiova, ne place să spunem că producem orice. Până acum doi ani spuneam că, în afară de industria navală, producem orice. Iată că acum producem și componente pentru industria navală. Avem fabrici de locomotive, de rame de tren, de tractoare și alte mașini agricole, de metal greu și chiar avioane”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

În contextul discuțiilor privind dezvoltarea industriei de apărare, aceasta a făcut referire și la potențialul fabricii de avioane din Craiova.

„Eu sper din toată inima, ținând cont că se discută de înarmarea României, ca cineva să se gândească la faptul că fabrica de avioane ar putea să producă drone, pentru că industria noastră de apărare trebuie ajutată să își revină, în condițiile în care ani de zile a fost vitregită”, a afirmat primarul.

Șomajul în Craiova a ajuns sub 1%

Un alt subiect abordat a fost dezvoltarea infrastructurii dedicate investitorilor și rolul parcurilor industriale în reorganizarea activităților economice ale orașului.

„Al doilea parc industrial pe care l-am construit în urmă cu câțiva ani la Craiova ne-a ajutat să scoatem din oraș partea de industrie, pentru că încă mai erau câteva fabrici în interiorul municipiului. Ne-am gândit că este mai bine ca acele terenuri să fie folosite pentru dezvoltări imobiliare și atunci a trebuit să îi ajutăm pe patroni să își mute fabricile în parcul industrial, unde au toate utilitățile, unde terenul este aproape gratis și unde nu plătesc taxe și impozite locale”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit acesteia, rezultatele se văd atât în gradul de ocupare al parcului industrial, cât și pe piața muncii.

„Ne bucurăm să constatăm că acest parc este plin și că șomajul în Craiova a ajuns sub 1%. Avem nu doar forță de muncă, ci o forță de muncă specializată, pentru că avem aici și trei universități și foarte multe licee cu profil industrial, unde se pot pregăti specialiștii”, a concluzionat primarul municipiului Craiova.