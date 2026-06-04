Letonia se pregătește de un atac cu drone al Rusiei până la finalul anului 2028. Șeful armatei explică care este avantajul Moscovei

Pudāns a subliniat că Rusia nu dispune în prezent de forțele necesare pentru o invazie la scară largă. Foto: Getty Images

Șeful Armatei Letoniei, generalul Kaspars Pudāns, a avertizat că Rusia a câștigat un avantaj în războiul dronelor față de țările NATO și ar putea putea încerca să exploateze o „fereastră de oportunitate” până la sfârșitul anului 2028 pentru a invada statele baltice, relatează Financial Times.

Generalul Kaspars Pudāns, comandantul forțelor armate ale Letoniei, a declarat pentru Financial Times că avantajul Moscovei nu constă în faptul că ar avea o tehnologie mai bună, ci în capacitatea sa de a produce drone la scară largă și de a le adapta rapid în timp de război.

„Avantajul lor este scalabilitatea dronelor. Sunt capabili să-și refacă rapid stocurile, să aibă volume mari la scară mare”, a spus Pudāns.

Pudāns a declarat că Rusia nu dispune în prezent de forțele necesare pentru o invazie la scară largă cât timp este implicată în războiul din Ucraina, dar a spus că Moscova ar putea deveni rapid o amenințare mai mare dacă acel război se încheie.

El a făcut distincția între posibilitatea unor atacuri hibride imediate, inclusiv sabotaj, atacuri cibernetice sau campanii de dezinformare, și un viitor atac militar convențional. „Trăim cu presupunerea că o agresiune sub o formă sau alta ar putea avea loc chiar și în această noapte”, a spus el.

Rusia ar putea invada un stat baltic până în 2028

Orice conflict direct între Moscova și NATO ar putea începe în cele trei state baltice, considerate greu de apărat din cauza proximității Rusiei și a ritmului lent în care alianța își consolidează apărarea pe flancul estic.

Generalul leton a avertizat că Rusia ar putea exploata ritmul lent al reînarmării europene, majoritatea programelor de modernizare militară urmând să devină operaționale abia în jurul anului 2029.

„Dacă aș fi în Kremlin, aș spune că, dacă facem ceva, atunci ar trebui să o facem până la sfârșitul lui 2028”, a declarat Pudāns.

Aliații NATO au convenit anul trecut să crească cheltuielile de apărare la 5% din PIB până în 2035. Ținta include 3,5% din PIB pentru cheltuieli militare de bază și 1,5% pentru infrastructură utilizabilă în timp de război, inclusiv poduri și căi ferate.

Alți oficiali din regiune au început să își exprime îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca Rusia să atace mai devreme decât se estima anterior și să testeze reziliența statelor baltice sau a altor țări NATO de pe linia frontului.

„Dacă ești Vladimir Putin, ar putea exista câteva motive pentru a încerca ceva mai devreme. Unul este că (președintele SUA Donald n.r) Trump mai are doar doi ani de mandat și nu știi dacă ceea ce vine după el va fi la fel de constructiv.

Al doilea este că toate țările europene își cresc cheltuielile de apărare, deci ar putea avea sens să acționezi înainte de asta”, a declarat un oficial militar de rang înalt dintr-un stat NATO de pe linia frontului.

O invazie rusă ar folosi în mare parte aceleași tactici și tehnologii ca în războiul din Ucraina.

Atât forțele ruse, cât și cele ucrainene folosesc mii de drone pe zi, de la drone de atac ieftine până la sisteme autonome cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte aflate la sute de kilometri în spatele liniei frontului.

Forțele NATO dispun de puține drone

Deși Ucraina s-a dovedit foarte eficientă în războiul cu drone, forțele NATO dispun de mult mai puține drone și au mai puțină experiență în utilizarea lor pe câmpul de luptă. Într-un exercițiu al armatei britanice care a simulat luna trecută un război în Estonia, comandanții au presupus că ar rămâne fără drone în mai puțin de o săptămână.

Pudāns a spus că forțele ruse au obținut un avantaj critic din experimentarea continuă pe câmpul de luptă din Ucraina, ceea ce le permite să testeze și să perfecționeze noi tehnologii.

„Atât Ucraina, cât și Rusia au un simț diferit al urgenței. Inovează și dezvoltă soluții noi mai rapid și le testează pe câmpul de luptă”, a spus el.

Deși unii lideri militari occidentali sunt încrezători că nu se va ajunge la un război de uzură static, de tipul celui din Ucraina, Pudāns a spus: „Nu cred că nici Rusia, nici Ucraina au pornit cu intenția de a lupta așa.”

Scepticismul său este împărtășit de alți lideri militari occidentali. Într-o conferință susținută la începutul acestei luni la Royal United Services Institute din Londra, generalul Christopher Donahue, comandantul armatei SUA în Europa și Africa, a comparat un viitor război cu conflictele recente din Irak, în care SUA au petrecut luni întregi mobilizând forțe și au folosit arme de precizie costisitoare.

„În mediul de astăzi, așa cum vedem lucrurile desfășurându-se, acest lucru nu ar funcționa. Nu vom putea egala un adversar care folosește această nouă formă de masă decât dacă ne adaptăm”, a spus Donahue.

Deși NATO rămâne superior din punct de vedere convențional Rusiei, în special în ceea ce privește puterea aeriană, Pudāns a avertizat că alianța încă se confruntă cu dificultăți în creșterea cheltuielilor de apărare, dezvoltarea capacităților industriale și desfășurarea de noi capabilități pe flancul estic.

Oficialii europeni sunt de mult îngrijorați de vulnerabilitatea Letoniei, având în vedere numărul mare de vorbitori de limbă rusă din estul țării. Fiecare dintre cele trei state baltice găzduiește brigăzi multinaționale NATO. Brigada din Letonia este condusă de Canada, spre deosebire de cea din Lituania (Germania) și Estonia (Regatul Unit).

Temerile privind vulnerabilitatea sa au fost amplificate atunci când guvernul Letoniei a căzut din cauza incapacității de a opri drone ucrainene rătăcite care au căzut peste o instalație petrolieră din estul țării. O nouă coaliție de patru partide a preluat puterea la Riga joi, înainte de alegerile parlamentare din octombrie.