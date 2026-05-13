Volodimir Zelenski anunță programe de cooperare în domeniul dronelor cu Letonia și România

1 minut de citit Publicat la 22:04 13 Mai 2026 Modificat la 22:04 13 Mai 2026

Ucraina va trimite în Letonia experți care să contribuie la apărarea anti-aeriană, a declarat, miercuri, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, după ce mai multe drone au lovit infrastructura letonă, venind dinspre Rusia, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Ucraina ar dori și să încheie cu Letonia un acord de cooperare privind dronele, a mai scris pe Twitter liderul de la Kiev după ce s-a întâlnit la summitul B9 de la București cu președintele leton, Edgars Rinkevics.

Incidentul cu dronele care au intrat în spațiul aerian leton săptămâna trecută a dus la pierderea majorității parlamentare care susținea guvernul de la Riga.

Prim-ministra Evika Silina l-a demis, duminică, pe ministrul apărării, Andris Spruds, pentru gestionarea defectuoasă a incidentului, iar Partidul Progresist al acestuia a reacționat anunțând că guvernul leton nu mai poate conta pe voturile celor nouă parlamentari ai formațiunii.

Ucraina va avea și cu România un acord special pentru drone

În contextul prezenței tot mai dese a dronelor rusești în spațiul aerian al țărilor de pe Flancul Estic al NATO, Volodimir Zelenski a anunțat un acord și cu România pentru drone, după participarea sa la summitul B9.

Volodimir Zelenski a scris pe Twitter un mesaj în care i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru invitația la summitul B9 și a spus că a agreat cu șeful statului român un acord special pentru drone.

„Îi mulțumesc președintelui României, Nicușor Dan, pentru invitația la summitul București9. Astăzi am discutat o gamă mare de probleme. Este important că mergem înainte cu partenerii noștri spre cooperare tehnologică.

I-am propus președintelui o cooperare într-un format special pentru drone. Ne-am pus de acord ca echipele noastre să lucreze pe toate detaliile.

O atenție specială a fost acordată integrării europene a Ucrainei. Sperăm să ne mișcăm cât de rapid posibil spre deschiderea capitolelor de negociere și contăm pe sprijinul României în această problemă care contează mult pentru noi.

Am discutat și implementarea aranjamentelor în diverse domenii, discutate în timpul vizitei mele din martie, la București.

Prețuim solidaritatea României și pregătirea ei de a lucra împreună cu noi pentru securitatea regiunii, pentru consolidarea Europei și pentru efortul de a obține o pace justă”, a scris Volodimir Zelenski pe Twitter.

I thank the President of Romania, @NicusorDanRO, for inviting me to the Bucharest Nine Summit. Today, we discussed a wide range of issues. It is important that we are moving with our partners towards technological cooperation.



I proposed to the President cooperation in a special… pic.twitter.com/i14PPDHVbj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026