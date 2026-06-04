Cuba suspendă toate tranzacțiile cu Visa și Mastercard și spune că SUA e de vină. Din ce dată nu se mai acceptă cardurile la plăți

1 minut de citit Publicat la 12:31 04 Iun 2026 Modificat la 12:31 04 Iun 2026

Afiș cu Visa și Mastercard pe ușa unui magazin. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cuba va suspenda tranzacțiile cu cardurile Visa și Mastercard începând cu 6 iunie, a anunțat miercuri banca centrală a țării, invocând sancțiunile impuse de Statele Unite, care în ultimele zile au determinat numeroase companii străine să își întrerupă relațiile cu insula din Caraibe, potrivit Reuters.

Banca Centrală a Cubei a precizat că un partener extern care procesa anterior tranzacțiile cu carduri de credit pentru țară a decis să își limiteze operațiunile în urma unui ordin executiv emis de Statele Unite la 1 mai, care a extins considerabil sancțiunile privind activitățile comerciale cu Cuba.

„Ca urmare a acestei decizii, Cuba nu mai poate încasa venituri din vânzarea de bunuri și servicii prin intermediul cardurilor recunoscute la nivel internațional, precum VISA și MASTERCARD”, a transmis banca centrală într-un comunicat.

Trump intensifică sancțiunile în încercarea de a destabiliza guvernul Cubei

Măsura reprezintă o nouă lovitură pentru economia Cubei și pentru industria turismului, deja grav afectată, în contextul în care administrația Trump intensifică sancțiunile într-o încercare de a destabiliza guvernul comunist al insulei.

Tranzacțiile cu carduri de credit au fost gestionate în mod tradițional de o bancă străină și de Fincimex S.A., divizia financiară a GAESA, un conglomerat administrat de armată și vizat de sancțiunile impuse de administrația președintelui american Donald Trump.

Statele Unite acuză GAESA că ar acumula în mod netransparent profiturile provenite din cele mai valoroase sectoare ale economiei cubaneze — inclusiv turismul, tranzacțiile financiare, remitențele și logistica — și că ar folosi aceste fonduri în beneficiul armatei și al elitei cubaneze.

Cuba respinge aceste acuzații și susține că GAESA a contribuit în mod deschis la dezvoltarea economică și socială a țării.

Ordinul executiv semnat de Trump a determinat, în ultimele săptămâni, retragerea mai multor companii din Cuba, inclusiv operatori hotelieri străini, companii aeriene și firme globale de transport maritim, pe fondul distanțării investitorilor de instituțiile cubaneze sancționate de Statele Unite.

Nici Visa și nici Mastercard nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind această decizie.