Care este orașul cu cele mai mici prețuri la apartamente din România? Cele mai scumpe locuințe sunt în Cluj-Napoca

1 minut de citit Publicat la 12:49 04 Iun 2026 Modificat la 12:50 04 Iun 2026

Cele mai scumpe locuințe din România sunt în Cluj-Napoca. Foto: Getty Images

Reşiţa este cel mai accesibil oraş din România pentru achiziţia unui apartament, fiind singurul municipiu reşedinţă de judeţ în care preţul mediu solicitat pentru locuinţe se menţine sub pragul de 1.000 de euro/mp util, potrivit unei analize realizate de Imobiliare.ro.

Preţul mediu solicitat pentru apartamentele din Reşiţa a ajuns în luna mai la 952 euro/mp util. Pe următoarele locuri în clasamentul celor mai ieftine oraşe pentru cumpărători se află Brăila (1.041 euro/mp util), Giurgiu (1.087 euro/mp util), Alexandria (1.099 euro/mp util) şi Piatra-Neamţ (1.132 euro/mp util).

În top 10 se mai regăsesc Focşani, Vaslui, Călăraşi, Slobozia şi Drobeta-Turnu Severin, toate cu preţuri medii sub 1.250 euro/mp util.

"Încă există în România oraşe reşedinţă de judeţ cu un preţ mediu apropiat de valoarea de 1.000 euro/mp, de trei ori mai ieftin decât preţul mediu practicat în cel mai scump oraş din ţară. O cauză este lipsa ofertei pe segmentul nou în aceste pieţe. Pe de altă parte, accesibilitatea rămâne ridicată în majoritatea oraţelor din România", a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro, potrivit Agerpres.

Datele companiei arată că în 24 de oraşe din ţară preţul mediu solicitat pentru apartamente este mai mic de 1.500 euro/mp util.

Cele mai scumpe locuințe sunt în Cluj-Napoca

La polul opus, doar şase oraşe depăşesc pragul de 2.000 euro/mp util. Este vorba despre Constanţa, Sibiu, Craiova, Bucureşti, Braşov şi Cluj-Napoca.

În Constanţa, preţul mediu a depăşit pentru prima dată nivelul de 2.000 euro/mp util, în timp ce în Sibiu proprietarii solicită, în medie, 2.014 euro/mp util. Craiova a înregistrat una dintre cele mai accelerate creşteri de preţ, de la 1.625 euro/mp util în mai 2024 la 2.183 euro/mp util în mai 2026.

În Bucureşti şi Braşov, cumpărătorii trebuie să plătească aproximativ 2.300 euro/mp util pentru achiziţia unui apartament.

Cluj-Napoca îşi menţine poziţia de cel mai scump oraş din România, fiind singurul centru urban în care preţul mediu solicitat pentru apartamente depăşeşte 3.300 euro/mp util.

Deşi se numără printre cele mai importante pieţe rezidenţiale din ţară, Iaşi şi Timişoara rămân sub pragul de 2.000 euro/mp util, cu medii de 1.990 euro/mp util, respectiv 1.948 euro/mp util.

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