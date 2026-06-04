Imagini din satelit. Ucraina a lovit cu drone flota lui Putin din Sankt Petersburg. O navă care însoțea flota fantomă, grav avariată

1 minut de citit Publicat la 11:48 04 Iun 2026 Modificat la 11:48 04 Iun 2026

Corveta Boikyi, lovită de drone ucrainene în baza navală Kronstadt. Foto: Colaj/X

Dronele ucrainene au lovit o navă de război rusească înarmată cu rachete la baza navală Kronstadt de lângă Sankt Petersburg. Potrivit oficialilor ucraineni, nava a însoțit flota din umbră a rușilor, scrie Kyiv Independent.

Robert „Magyar” Brovdi, comandantul unității de drone, a scris pe Telegram că dronele USF „au urmărit și au dat foc” corvetei Boikyi, care este înarmată cu rachete ghidate.

„(Nava) are o istorie fascinantă de-a lungul granițelor NATO. A însoțit flota petrolieră din umbră – un adevărat cal de muncă”, a spus Brovdi.

❗️Satellite images of the damaged ??Russian Project 20380 missile corvette ‘Boykiy’. pic.twitter.com/xzMN7DTYCW — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) June 3, 2026

Se pare că Boikyi a escortat petroliere din flota din umbră a Rusiei prin Canalul Mânecii în 2025.

Președintele Volodimir Zelensk și Statul Major General al Ucrainei au confirmat, de asemenea, că ținte militare de la baza Kronstadt au fost lovite alături de alte ținte din Rusia și din Ucraina ocupată de Rusia.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a raportat că 50 de drone au fost doborâte deasupra regiunii pe 3 iunie.

Baza Kronstadt este situată la vest de Sankt Petersburg, unde, în noaptea de 3 iunie, Ucraina a atacat Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg înaintea Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg din 2026, o conferință anuală a liderilor de afaceri și oficialilor guvernamentali găzduită de președintele rus Vladimir Putin.