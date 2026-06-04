Şeful CNAIR anunţă că tronsul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești s-ar putea deschide cu 6 luni mai devreme. Imagini cu stadiul lucrărilor

2 minute de citit Publicat la 12:41 04 Iun 2026 Modificat la 12:41 04 Iun 2026

Şeful CNAIR anunţă că tronsul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești s-ar putea deschide cu 6 luni mai devreme. Sursa foto: capturi Cristian Pistol / Facebook

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a transmis, joi, că tronsul 4 Tigveni - Curtea de Argeș al Autostrăzii Sibiu-Pitești este tot mai aproape de deschidere. "Dacă se va menține ritmul de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027). Practic, vom putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)", a transmis Pistol.

Directorul CNAIR a precizat că şantierul se întinde pe 10 km, iar antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat cu 435 de muncitori și 150 de utilaje.

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"Autostrada Sibiu-Pitești (#A1): secțiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeș), tot mai aproape de deschidere.

Pe cei 9,86 km ai acestui șantier, antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat cu 435 de muncitori și 150 de utilaje.

În prezent, se execută următoarele lucrări:

• așternere pământ vegetal pe taluz,

• așternere fundații de balast și mixturi asfaltice pe terasamente,

• la cele 12 poduri și pasaje de pe traseu se montează parapet metalic, rosturi de dilatație și se așterne mixtură asfaltică,

• se montează elementele iluminatului rutier și ITS.

La tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalații mecanice și electrice. La sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat așternerea mixturii asfaltice", a comunicat directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Valoarea contractului: 1,678 miliarde de lei (fără TVA)

"În scurt timp, antreprenorul va începe programul de pregătire a personalului CNAIR SA pentru monitorizarea, întreținerea și intervenția la tunelul Momaia, care va beneficia de cele mai moderne sisteme pentru siguranța traficului (sisteme de detectare și de evacuare a fumului și a noxelor, sisteme de evacuare a persoanelor în caz de dezastre, camere de monitorizare a traficului rutier).

Dacă se va menține ritmul de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).

Practic, vom putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1). Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027", a mai transmis Pistol.

