Un omagiu adus de Marco Rubio victimelor represiunii din Piaţa Tiananmen a stârnit furia Chinei: „Denigrează sistemul politic”

„Nicio cenzură nu poate şterge trecutul”, a spus Marco Rubio într-un mesaj pentru poporul chinez. Foto: Getty Images

Un omagiu adus de Marco Rubio victimelor represiunii sângeroase din Piaţa Tiananmen din 1989 a stârnit furia Chinei. Secretarul de stat al SUA a denunțat „cenzura” care a șters acest episod din istoria Chinei și a spus că cei care s-au sacrificat atunci pentru libertatea de exprimare „vor avea într-o zi câştig de cauză”. În replică, Beijingul l-a acuzat că denigrează sistemul politic și distorsionează faptele istorice.

În urmă cu 37 de ani, pe 4 iunie 1989, liderii chinezi au trimis armata pentru a-i îndepărta pe protestatarii paşnici din Piaţa Tiananmen, în inima Beijingului. Acest episod a pus capăt unor săptămâni de proteste care denunţau corupţia şi cereau reforme politice.



Sute de oameni, chiar peste o mie conform unor estimări, au fost ucişi în diferite părţi ale capitalei, în special în cele care duceau spre piaţă.



„Nicio cenzură nu poate şterge trecutul. Cei care s-au sacrificat pentru a-şi apăra drepturile inalienabile la libertatea de exprimare şi de întrunire paşnică vor avea într-o zi câştig de cauză”, a declarat miercuri Marco Rubio într-un mesaj adresat poporului chinez.

Declarația a stârnit furia Chinei, unde represiunea din Piața Tiananmen rămâne un subiect tabu.



„Declaraţiile eronate ale părţii americane distorsionează faptele istorice, denigrează sistemul politic şi calea de dezvoltare a Chinei şi înseamnă un amestec în afacerile interne. China îşi exprimă nemulţumirea puternică şi opoziţia fermă faţă de acest lucru

Îndemnăm partea americană să îşi onoreze angajamentele de a respecta China şi poporul chinez prin acţiuni concrete, să pună capăt manevrelor de confruntare ideologică şi să înceteze interferenţa în afacerile interne ale Chinei sub pretextul democraţiei şi al drepturilor omului”, a răspuns joi Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe.



Guvernul chinez a descris oficial protestele din Piaţa Tiananmen la acea vreme drept o „revoltă contrarevoluţionară”, condusă de „o minoritate foarte mică de oameni cu intenţii ascunse”.



Numărul exact al deceselor rămâne necunoscut. La două zile după masacru, guvernul a raportat „aproape 300 de decese”, inclusiv militari. Crucea Roşie Chineză a menţionat 2.700 de decese. Cu toate acestea, estimarea general acceptată, bazată pe diverse înregistrări spitaliceşti, este între 400 şi peste 1.000.