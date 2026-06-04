Avertizare de vreme rea în București: ANM anunță furtuni puternice cu grindină

<1 minut de citit Publicat la 10:56 04 Iun 2026 Modificat la 11:03 04 Iun 2026

Vremea se schimbă brusc în București / sursă foto: Hepta

Vremea va fi instabilă în Bucureşti, joi şi vineri, potrivit prognozei ANM. Sunt așteptate ploi, vijelii, descărcări electrice și grindină.

Astfel, joi, între orele 10:00 - 23:00, în Capitală sunt aşteptate perioade cu înnorări accentuate, averse torenţiale (15 - 25 litri/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) şi căderi de grindină. Temperatura maximă va fi de 25 - 26 de grade.

Vineri, până la ora 23:00, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima termică se va încadra între 27 şi 28 de grade.

ANM precizează că, pe parcursul zilei de joi, în intervalul 10:00 - 23:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată şi cantităţi de apă însemnate.