SUA investesc peste 1 miliard de dolari în minereurile critice din America Latină

Guvernele din America Latină continuă să echilibreze interesele geopolitice între Washington și Beijing. Sursa foto: Getty Images

SUA au investit peste 1 miliard de dolari în minereurile critice din întreaga Americă Latină de la începutul anului 2025, semnalând un efort mai ferm al Washingtonului de a asigura aprovizionarea cu litiu, cupru și pământuri rare, esențiale pentru energie, apărare și tehnologii avansate, a relatat mining.com.

Creșterea cheltuielilor în timpul celui de-al doilea mandat al administrației Trump reflectă o schimbare mai amplă în modul în care guvernele privesc exploatarea minieră, minereurile critice fiind din ce în ce mai mult tratate ca probleme de securitate națională și energetică, și nu doar ca mărfuri legate de tranziția energetică, conform unui raport al firmei de avocatură White & Case.

Rebecca Campbell, directoarea departamentului de minerit și metale al firmei de avocatură, și partenerul pentru finanțarea proiectelor, Fernando J. de la Hoz, afirmă că proiectele din Brazilia și Argentina atrag interes direct din partea agențiilor americane și a creditorilor multilaterali prin împrumuturi, participații la capital și acorduri structurate de preluare, concepute pentru a canaliza producția către lanțurile de aprovizionare aliniate cu interesele SUA.

"Dezvoltarea proiectelor de pământuri rare și materiale critice (minereuri critice) nu mai este doar o chestiune legată de tranziția energetică, ci, mai degrabă, de securitatea energetică", a declarat Tiago Abreu, directorul de dezvoltare de laBrazilian Rare Earths, delegaților prezenți la un summit minier din oraşul Belo Horizonte, în iunie 2025.

Pământurile rare (Rare Earth Elements – REE) reprezintă un grup de 17 elemente chimice:

cele 15 lantanide: lantan, ceriu, praseodim, neodim, prometiu, samariu, europiu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, holmiu, erbiu, tuliu, iterbiu, lutețiu;

plus scandiu (Sc) și itriu (Y).

Minereurile/materiile prime/materiale critice (critical minerals) – cea mai largă și mai dinamică categorie; aceste resurse minerale sunt considerate critice, deoarece sunt esențiale pentru economie, tehnologie și securitate și au risc ridicat de aprovizionare.

Ele pot include: pământuri rare, litiu, cobalt, nichel, grafit, cupru, mangan, galiu, germaniu, uneori uraniu sau fosfați

Finanțările recente evidențiază această tendință, potrivit sursei citate. Banca de Dezvoltare Inter-Americană (Inter-American Development Bank) a aprobat un împrumut de 100 de milioane de dolari pentru un proiect de litiu de 2,5 miliarde de dolari în Argentina, în timp ce US Development Finance Corporation analizează o investiție de 465 milioane de dolari pentru a extinde operațiunile Serra Verde cu pământuri rare în statul Goiás din Brazilia.

America Latină se află în centrul acestei inițiative strategice, deținând aproximativ 60% din rezervele mondiale de litiu, au mai scris jurnaliştii de la mining.com.

Impulsul litiului

Brazilia și Argentina au devenit puncte focale (n.r.: zone de interes) pentru dezvoltarea minereurilor/materialelor critice, stimulate de rezervele vaste, politica guvernamentală și creșterea investițiilor străine.

Conform sursei citate, Brazilia găzduiește a doua cea mai mare rezervă de pământuri rare după China și a înregistrat un interes crescut în Minas Gerais, unde un grup de proiecte a primit porecla de "Valea Litiului". Deși deține aproximativ 23,3% din rezervele globale de pământuri rare, țara contribuie la doar aproximativ 0,02% din producție, ceea ce evidențiază potențialul enorm de creștere.

Argentina a acționat agresiv pentru a atrage investiții. Regimul de stimulare pentru investiții mari (RIGI), lansat în iulie 2024, oferă facilități fiscale, vamale și stabilitate valutară pentru proiecte de peste 200 de milioane de dolari. Rio Tinto (ASX, LON: RIO) a devenit prima companie aprobată în cadrul acestui program, în mai 2025, pentru un proiect de litiu de 2,5 miliarde de dolari în Salta.

Țara găzduiește deja cel mai mare număr de proiecte de litiu din America Latină, cu șapte în funcțiune. Capacitatea națională de producție a litiului a crescut de la 75.500 tone pe an în 2023 la aproximativ 186.000 tone în 2025, iar guvernul estimează că va ajunge la 658.000 tone până în 2035.

Condițiile pieței se îmbunătățesc și ele după o perioadă îndelungată de scădere. Carbonatul de litiu de calitate pentru baterii a fost tranzacționat în jurul valorii de 18.200 dolari pe tonă la începutul lunii ianuarie 2026, revenind pe fondul extinderii sistemelor de stocare a energiei la scară largă, chiar dacă tranziția energetică globală progresează mai lent decât estimările inițiale.

Echilibrul geopolitic

În timp ce investițiile americane accelerează dezvoltarea proiectelor, guvernele din America Latină continuă să echilibreze interesele geopolitice între Washington și Beijing.

Companiile chineze rămân dominante în prelucrarea mineralelor, în special a pământurilor rare, unde peste 90% din procesarea globală are loc în China. Rebecca Campbell și Fernando J. de la Hoz susțin că guvernele din regiune rămân pragmatice, primind investiții de la ambele părți, în timp ce caută capital și expertiză tehnică pentru a dezvolta resursele minerale.