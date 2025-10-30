Aceste 17 minerale rare ne alimentează dispozitivele pe care le folosim zilnic. China le controlează pe toate

Pământurile rare, un grup de 17 metale și minerale, sunt esențiale pentru producerea dispozitivelor moderne. Foto: Getty Images

Înțelegerea comercială dintre Donald Trump și Xi Jinping, încheiată joi, este crucială pentru asigurea fluxului de aprovizionare cu minerale rare către restul statelor. Sunt vizate 17 elemente metalice în tabelul periodic, alcătuite din scandiu, ytriu și lantanide, care sunt omniprezente în dispozitivele pe care le folosim în viața de zi cu zi, potrivit CNN.

În conformitate cu acordul de joi, China a fost de acord să amâne o serie de restricții draconice privind exportul de metale și pământuri rare. China a acumulat ani de zile un control aproape total asupra lor ca parte a politicii sale industriale mai ample.

Denumirea „pământuri rare” este improprie, deoarece aceste materiale se găsesc în toată scoarța terestră. Sunt mai abundente decât aurul, dar sunt dificil și costisitoare de extras și procesat și, de asemenea, dăunează mediului.

Cum sunt folosite mineralele rare

Mineralele rare sunt omniprezente în tehnologiile de zi cu zi, de la smartphone-uri la turbine eoliene, lumini LED și televizoare cu ecran plat. Sunt cruciale pentru bateriile din vehiculele electrice, precum și pentru scanerele RMN și tratamentele pentru cancer.

Pământurile rare sunt, de asemenea, esențiale pentru armata americană. Sunt utilizate în avioanele de vânătoare F-35, submarine, lasere, sateliți, rachete Tomahawk și multe altele, conform unei note de cercetare din 2025 a CSIS.

Șaizeci și unu la sută din producția de pământuri rare extrase provine din China, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, iar țara controlează 92% din producția globală în etapa de procesare.

Există două tipuri de pământuri rare, clasificate după greutățile lor atomice: grele și ușoare. Pământurile rare grele sunt mai rare, iar Statele Unite nu au capacitatea de a separa pământurile rare după extracție.

„Până la începutul anului, orice pământuri rare grele extrageam în California, le trimiteam în China pentru separare”, a declarat pentru CNN Gracelin Baskaran, directoarea Programului de Securitate a Mineralelor Critice de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Cu toate acestea, anunțul administrației Trump privind tarifele exorbitante impuse Chinei în aprilie a deraiat acest proces. „China a arătat dorința de a transforma în armă” dependența Americii de China pentru separarea pământurilor rare, a spus ea.

De ce contează pământurile rare în războiul comercial

Beijingul folosește pământurile rare ca pârghie majoră în războiul comercial, iar cele mai recente restricții ale sale au fost un subiect major de conversație când Xi și Trump s-au întâlnit joi la summitul APEC din Coreea de Sud.

La începutul acestei luni, China a adăugat cinci elemente de pământuri rare – holmiu, erbiu, tuliu, europiu, yterbiu și magneți și materiale înrudite – la lista sa de control existentă, necesitând licențe de export. Aceasta ridică numărul total de pământuri rare restricționate la 12. China a solicitat, de asemenea, licențe pentru a exporta tehnologii de fabricare a pământurilor rare în afara țării.

Nu este prima dată în acest an când restricțiile chineze privind pământurile rare l-au înfuriat pe Trump. În iunie, Trump a declarat pe Truth Social că China a încălcat un armistițiu comercial, deoarece Beijingul și-a menținut controalele la export pentru șapte minerale de pământuri rare și produse asociate.

Controalele la export ar putea avea un impact major, deoarece SUA se bazează în mare măsură pe China pentru pământurile rare. Între 2020 și 2023, 70% din importurile americane de compuși și metale de pământuri rare au provenit din țară, potrivit unui raport al US Geological Survey.