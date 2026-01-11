Armata ucraineană a atacat trei platforme de foraj din Marea Caspică, care aparţin companiei rusești Lukoil

1 minut de citit Publicat la 18:12 11 Ian 2026 Modificat la 18:12 11 Ian 2026

Ucraina a bombardat 3 platforme de foraj din Marea Caspică care aparţin companiei rusești Lukoil. Sursa foto: Telegram/Statul Major al Armatei Ucrainene

Forțele armate ale Ucrainei au atacat trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, în Marea Caspică, a anunţat duminică după-amiaza Statul Major General al Ucrainei, potrivit The Kyiv Indenpendent. Oficialii ucraineni au făcut publică o fotografie cu una dintre platformele de foraj care ar fi fost bombardată de armata ucraineană.

Forțele ucrainene au lovit platformele "V. Filanovsky", "Yuri Korchagin" și "Valery Grayfer", care aparţin companiei petroliere rusești Lukoil. Acestea sunt utilizate pentru extracția petrolului și gazelor, conform sursei citate.

"Au fost înregistrate lovituri directe. Amploarea pagubelor este evaluată", a transmis într-un comunicat Statul Major al Armatei Ucrainene.

Exporturile de petrol și gaze acoperă o parte importantă din bugetul federal al Rusiei și joacă un rol semnificativ în susținerea războiului Moscovei în Ucraina.

Separat, Ucraina a bombardat și un sistem rusesc de rachete antiaeriene Buk-M3 în zonele ocupate ale regiunii Luhansk din Ucraina, precum și alte active militare, conform comunicatului oficialilor din cadrul Statului Major al Armatei Ucrainene.

Totodată, armata ucraineană spune că a atacat un depozit de materiale din zona Novotroiițke, în Hersonul ocupat de ruși. Este vorba despre un depozit al principalei forțe ruse din regiune, Armata 49 Arme Combinate.

Jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent au mai scris că Ucraina și-a bombardamentele asupra instalațiilor petroliere din Rusia și din teritoriile ocupate de armata condusă de Vladimir Putin pe parcursul anului 2025, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern.

CNN a relatat luna trecută că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a devenit, într-un fel, cel mai bun vânzător de drone din lume. Iar liderul american, Donald Trump, a declarat într-un interviu că ucrainenii "fac o dronă foarte bună".

În cursul zilei de sâmbătă, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, anunța că 600.000 de locuitori au rămas fără curent electric, apă și căldură, după un atac cu rachetă al forțelor ucrainene, au mai scris cei de la The Kyiv Independent.

De partea cealaltă, forțele ruse au bombardat frecvent sistemul energetic al Ucrainei, provocând pene de curent în fiecare zi, și au atacat și sistemele de încălzire în perioada iernii. O operațiune din timpul nopții de joi spre vineri a lăsat aproape jumătate dintre blocurile din Kiev fără încălzire, pe temperaturi de -10 grade Celsius.