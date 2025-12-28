Arma viitorului şi Zelenski: dronele, alături de AI, duc războiul într-o nouă eră tehnologică

Liderul de la Casa Albă a spus într-un interviu că ucrainenii "fac o dronă foarte bună". Sursa colaj foto: Getty Images

Dronele – și inteligența artificială (AI) – au remodelat câmpul de luptă din zilele noastre și sunt pe cale să o facă din nou, a relatat CNN. Totodată, acest lucru nu este nicăieri mai evident decât în Ucraina, care se află în război de aproape patru ani cu Federaţia Rusă. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a devenit, într-un fel, cel mai bun vânzător de drone din lume, conform sursei citate. Iar liderul american, Donald Trump, a declarat într-un interviu că ucrainenii "fac o dronă foarte bună".

Invadată de Rusia pe 24 februarie 2022, depășită numeric și ca tehnică militară de una dintre cele mai puternice armate din lume, Ucraina a demonstrat rapid că dronele – în aer, pe uscat și pe mare – pot împiedica o victorie rusească pe care mulți o așteptau în câteva săptămâni, dacă nu chiar zile. Chiar şi aşa, din păcate, o analiză făcută în primăvara acestui an arată că, după trei ani de război în Ucraina, au murit peste 150.000 de oameni, peste 20.000 de copii ucraineni au fost răpiți, iar câteva milioane de persoane au părăsit ţara.

Mai ieftine și mai ușor de construit decât vehiculele cu echipaj uman și, în unele cazuri, mai eficiente, dronele constituie visul oricărui strateg militar și reduc considerabil riscul ca un pilot sau un operator militar să fie uciși în acțiune.

Jurnaliştii de la CNN au mai notat două motto-uri: "Invenția, trebuie recunoscut cu umilință, nu constă în a crea din gol, ci din haos", a scris autoarea britanică Mary Shelley în "Frankenstein", apărut în 1818, iar scriitorul american Pierce Brown a precizat în romanul său "Golden Son", publicat în 2015: "Războiul este haos. A fost întotdeauna. Dar tehnologia îl înrăutățește. Schimbă frica".

Evoluția dronelor

La fel ca pușca renumită Kalașnikov din secolul trecut dronele au devenit armele preferate de către forțele care se confruntă cu dificultăți mari în războiul global, cum ar fi grupul militant Hamas din Gaza, rebelii anti-juntă din războiul civil din Myanmar și armatele națiunilor mai sărace, inclusiv multe din Africa.

Potrivit unui raport, cartelurile de droguri din întreaga lume inovează, îmbunătățesc și adaptează dronele pentru a lupta în narco-războaiele viitorului.

"E ca praful de pușcă. Așa s-a schimbat nebunește războiul", a declarat Patrick Shepherd, fost ofițer al armatei americane, despre apariția dronelor aeriene ieftine, potrivit sursei citate.

Este o invenție din haos, întrucât nenumărate conflagrații regionale coincid cu o eră de progres tehnologic fără precedent. Şi, probabil este doar începutul.

Dronele nu sunt o invenție recentă. Marea Britanie și Statele Unite au experimentat cu aeronave fără pilot, controlate prin radio, în timpul Primului Război Mondial, potrivit Muzeului Imperial de Război din Londra.

Se crede că termenul provine de la una dintre aeronavele controlate de la distanță pe care Marea Britanie le dezvolta între Primul și al Doilea Război Mondial – De Havilland DH82B Queen Bee, care a zburat pentru prima dată în 1935.

"Zburam cu sute de drone deasupra Vietnamului de Nord în timpul războiului", a spus Russ Lee, curator în departamentul de aeronautică de la Muzeul Național al Aerului și Spațiului din Washington. În timpul acelui conflict din Asia de Sud-Est din anii 1960 și începutul anilor '70, forțele americane au început să utilizeze drone pentru multe dintre aceleași misiuni pe care le vedem astăzi – recunoaștere sau transport de muniții, sau pentru a fi utilizate ca momeli și platforme de operațiuni psihoactive, potrivit Muzeului Imperial de Război.

Statele Unite ale Americii au început să utilizeze pe scară largă a dronelor în timpul Operațiunii "Furtună în Desert", răspunsul la invazia Kuweitului de către Irak din 1990. Racheta de atac terestru Tomahawk – o rachetă de croazieră, dar și un vehicul aerian fără pilot, fiindcă își poate schimba cursul și ținta în timpul zborului – a fost folosită pentru prima dată în luptă în 1991.

În același an, un grup de soldați irakieni aflați pe o insulă din Golful Persic s-a predat unei drone de recunoaștere a Marinei SUA, potrivit Muzeului Aerului și Spațiului, a mai transmis CNN.

În timpul "războiului împotriva terorismului" american, dronele mai mari, precum Predator și Reaper, au devenit resurse cheie, atacând pe furiș ținte, vânând lideri militanți și oferind acoperire protectoare trupelor terestre americane.

Însă, dronele au intrat în prim-planul războiului relativ recent, spun unii dintre analiști, conflictul din 2020 dintre Armenia și Azerbaidjan din Nagorno-Karabah fiind un punct de cotitură major.

Pe atunci, forțele azere au reutilizat biplanele agricole în drone capcană. Apoi, când apărarea aeriană armenească s-a dovedit a putea elimina capcanele, dronele de luptă aeriană (UCAV) și artileria au eliminat siturile antiaeriene armene, oferind în cele din urmă orașului Baku controlul asupra cerului.

"Utilizarea UCAV-urilor după conflictul din 2020 indică o nouă tendință stabilită în rândul utilizatorilor de UCAV, în special în rândul națiunilor care nu au resurse mari pentru a investi în tehnologie militară", a scris locotenentul de zbor Chris Whelan din cadrul Forțelor Aeriene Regale din Marea Britanie într-un articol din 2023 despre conflict.

Ucraina, lider mondial la producția de drone

Luptele fac ravagii la granița Europei de Est de aproape patru ani, iar forțele liderului rus, Vladimir Putin, sunt încă departe de a putea declara victoria. Din acest motiv, o mare parte din merit aparține dronelor Kievului, au mai notat jurnaliştii de la CNN.

Dronele ucrainene au transformat tancuri rusești în epave în flăcări, au scufundat nave din Flota Rusă din Marea Neagră și au ieșit din containere plasate clandestin pentru a distruge bombardiere strategice rusești la sol. Au vânat soldați ruși individuali pe câmpuri, în tranșee și în interiorul clădirilor, zburând chiar prin ferestre deschise.

Ele au devenit chiar ultima speranță pentru trupele proprii, așa cum s-a întâmplat în cazul unui soldat ucrainean rănit, care a reușit să se îndepărteze de linia frontului după ce o dronă i-a parașutat o bicicletă electrică.

Deși, în primele etape ale războiului, ambele părți se bazau foarte mult pe dronele existente fabricate în străinătate, ucrainenii și-au construit propria tehnologie de drone și linii de asamblare.

De exemplu, Rusia produce acum dronele de atac Shahed, pe care le cumpăra odinioară din Iran.

Dronele Bayraktar cumpărate din Turcia au ajutat Ucraina să respingă avansurile rusești la începutul războiului. Acum, potrivit Ministerului britanic al Apărării, care a semnat un acord istoric de dezvoltare a dronelor cu Kievul la începutul acestui an, "Ucraina este liderul mondial în proiectarea și execuția dronelor".

Zelenski, cel mai bun vânzător de drone din lume. Trump: "Ei fac o dronă foarte bună"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a devenit, într-un fel, cel mai bun vânzător de drone din lume, călătorind în capitalele statelor membre NATO pentru a le prezenta tehnologia modernă, în rapidă evoluție, în schimbul ajutorului în război.

Mai mult, chiar și președintele SUA, Donald Trump, a luat act de acest lucru. "Ei (n.r.: ucrainenii) fac drone foarte bune", a declarat recent liderul de la Casa Alba despre Ucraina.

Kievul ar fi pierdut, probabil, războiul până acum, dacă nu ar fi fost capabil să adapteze tehnologia comercială disponibilă pe scară largă pentru a-și construi forțele de drone și a o încorpora în strategia sa militară, a declarat Kateryna Bondar, membru al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

"Este 100% corect să spunem asta. Și putem vedea acest lucru mai ales din cifre", a precizat Kateryna Bondar într-o prezentare online CSIS în luna mai.

Ucraina a construit anul trecut până la 2 milioane de drone, față de 800.000 în 2023, potrivit declaraţiilor făcute de specialistă. Mai mult, Kateryna Bondar a estimat că în 2026, ţara condusă de Volodimir Zelenski va construi 5 milioane.