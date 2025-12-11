Reuters: Lukoil preferă ca americanii de la Xtellus să preia activele sale internaționale

Lukoil ar prefera oferta băncii americane de investiţii Xtellus Partners pentru vânzarea activelor sale internaţionale, într-o tranzacţie structurată ca un schimb fără numerar, în urma căruia valorile mobiliare Lukoil deţinute în SUA ar fi returnate către grupul rus. Informaţiile au fost furnizate pentru Reuters de surse care au dorit să rămână anonime, relatează Agerpres.

Decizia vine în contextul sancţiunilor impuse în octombrie de Statele Unite şi Marea Britanie companiilor ruseşti Lukoil şi Rosneft, ca reacţie la invazia din Ucraina. Miercuri, Washingtonul a prelungit până la 17 ianuarie 2026 termenul-limită pentru ca Lukoil să îşi vândă activele externe.

După impunerea sancţiunilor, activitatea internaţională a companiei a fost puternic afectată. Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia mondială de petrol, iar activele sale din afara Rusiei reprezintă circa 0,5% din producţia globală. Acestea sunt evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit datelor contabile din 2024.

Potrivit surselor Reuters, Xtellus Partners ar fi propus un mecanism prin care valorile mobiliare Lukoil deţinute de investitori americani să fie transferate înapoi către compania rusă, în schimbul activelor sale internaţionale – o tranzacţie structurată ca vânzare fără numerar.

Xtellus nu a comentat informaţiile, iar Lukoil nu a răspuns solicitărilor Reuters.

Mai mulţi mari administratori de active din SUA – printre care BlackRock, JP Morgan şi Goldman Sachs – au înregistrat pierderi de miliarde de dolari după ce au fost obligaţi să îngheţe, iar apoi să deprecieze acţiunile deţinute la companii ruseşti în urma invaziei din 2022.

Sursele citate afirmă că Xtellus a informat Trezoreria SUA despre intenţia de a organiza un astfel de schimb de acţiuni Lukoil, în paralel cu preluarea activelor internaţionale ale companiei.

Lukoil deţine în prezent aproximativ 200 de staţii de carburanţi în New Jersey, Pennsylvania şi New York. În Finlanda, operatorul Teboil – companie controlată de Lukoil şi responsabilă pentru circa 430 de benzinării – a anunţat luna trecută că îşi va închide gradual operaţiunile pe măsură ce stocurile se epuizează, după ce anterior declarase că se aşteaptă ca grupul rus să vândă lanţul.

Compania are operaţiuni extinse şi în alte ţări europene: este unul dintre principalii jucători de pe pieţele de distribuţie din Republica Moldova şi Bulgaria, operează aproximativ 600 de benzinării în Turcia şi peste 300 în România.

Printre potenţialii cumpărători ai activelor internaţionale ale Lukoil s-ar afla ExxonMobil, Chevron şi fondul american Carlyle, susţin sursele Reuters.

Negocierile sunt coordonate de Pavel Zhdanov, vicepreşedintele responsabil cu finanţele Lukoil. Dacă Xtellus va ajunge la un acord final, instituţia va trebui să obţină aprobarea Trezoreriei SUA pentru finalizarea tranzacţiei.

Tranzacţia cu Xtellus ar fi mai complexă decât cele propuse de alţi potenţiali cumpărători deoarece presupune şi gestionarea acţiunilor Lukoil deţinute în SUA, ceea ce ar implica dezvăluirea identităţii acţionarilor. Sursele mai notează că tranzacţia ar putea necesita şi aprobarea lui Vladimir Putin, dat fiind că Rusia a interzis în 2022 tranzacţionarea peste hotare a acţiunilor companiilor ruseşti.